Soudan et Soudan du Sud : nouveaux combats et frappes meurtrières dans deux zones de conflit

Les tensions armées se poursuivent dans la région avec de nouveaux affrontements signalés au Soudan du Sud et au Soudan. À Akobo, dans l’État du Jonglei, l’armée sud-soudanaise a brièvement pris le contrôle de la ville avant d’en être repoussée par les forces d’opposition. Au même moment, au Soudan voisin, une frappe de drones a tué au moins sept personnes, dont trois enfants, dans la ville de Dilling.

Ces violences illustrent la fragilité persistante de deux pays marqués par des conflits armés prolongés.

L’armée sud-soudanaise repoussée à Akobo

Au Soudan du Sud, l’armée loyale au président Salva Kiir a lancé mardi 10 mars une offensive sur la ville d’Akobo, dans l’État du Jonglei, à la frontière avec l’Éthiopie. Cette localité reste l’un des bastions historiques du mouvement d’opposition lié à Riek Machar, figure centrale de la guerre civile déclenchée en 2013.

Après l’expiration d’un ultimatum lancé par les autorités, les forces gouvernementales ont atteint le centre-ville dans l’après-midi. Le porte-parole de l’armée, le général Lul Ruai Koang, a diffusé des images montrant des soldats accompagnés d’un responsable local récemment rallié au camp présidentiel. Les autorités ont alors appelé les habitants à regagner la ville, affirmant que la situation était sous contrôle. Cependant, quelques heures plus tard, les forces d’opposition ont lancé une contre-attaque. Les combats ont forcé les troupes gouvernementales à se retirer d’Akobo, selon plusieurs sources locales. Au moins trois civils auraient été tués lors des affrontements.

Une ville vidée de sa population

Avant même le début de l’offensive, la majorité des habitants avait quitté la ville. Sur les quelque 270 000 civils vivant à Akobo, la plupart ont fui durant le week-end, redoutant une escalade militaire.

Les organisations humanitaires ont également évacué leurs équipes. La ville, largement désertée, aurait été pillée avant l’arrivée des soldats. L’organisation Médecins sans frontières a notamment dénoncé le pillage de l’hôpital local par des assaillants non identifiés. Des acteurs de la société civile, dont le militant Edmund Yakani, se disent particulièrement préoccupés par la situation des civils déplacés à plusieurs reprises depuis le début du conflit.

Une frappe de drones meurtrière au Soudan

Parallèlement, au Soudan voisin, la guerre entre l’armée et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) continue de faire des victimes. Mardi, plusieurs drones se sont abattus sur la ville de Dilling, dans l’État du Kordofan-Sud.

Selon des sources médicales, l’attaque a fait au moins sept morts, dont trois enfants, et treize blessés. Des habitants ont indiqué que plusieurs drones avaient frappé différentes zones de la ville. Les autorités proches de l’armée accusent les paramilitaires d’avoir mené des attaques contre des zones résidentielles et des infrastructures civiles, notamment à Dilling, El-Obeid et Kosti.

Le Kordofan, nouveau front stratégique

Les combats au Soudan se concentrent désormais dans la région du Kordofan, devenue un enjeu stratégique du conflit. Cette zone riche en ressources naturelles constitue un corridor reliant plusieurs territoires contrôlés par l’armée dans le nord, l’est et le centre du pays.

Depuis avril 2023, la guerre entre les Forces armées soudanaises et les Forces de soutien rapide a provoqué une catastrophe humanitaire majeure. Selon l’ONU, le conflit a déjà fait plusieurs dizaines de milliers de morts et contraint plus de 11 millions de personnes à fuir leur foyer. La communauté internationale accuse régulièrement les deux camps de bombardements indiscriminés et d’attaques visant des civils, alors que les perspectives d’un règlement politique restent très incertaines.