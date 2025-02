Soudan du Sud : Salva Kiir remanie son gouvernement et évince deux vice-présidents

Le Président sud-soudanais, Salva Kiir, a surpris en annonçant un remaniement ministériel de grande ampleur. Il a limogé deux vice-présidents, ce qui provoque un bouleversement politique.

Ce changement intervient alors que le pays peine à stabiliser ses institutions.

Un décret présidentiel aux conséquences majeures

Salva Kiir a officiellement démis de leurs fonctions James Wani Igga et Hussein Abdelbagi Akol. Ces deux vice-présidents occupaient des postes clés au sein du gouvernement d’unité nationale. Il a également relevé de ses fonctions Akech Tong Aleu, chef du Bureau de la sécurité intérieure du Service de la sécurité nationale. Ce dernier n’aura exercé que quatre mois avant d’être remplacé.

Le décret présidentiel, diffusé lundi soir par la South Sudan Broadcasting Corporation, n’a fourni aucune explication officielle. Cette absence de justification alimente les spéculations sur les véritables motivations du président.

Des remplacements stratégiques

Pour combler ces postes vacants, Salva Kiir a nommé Benjamin Bol Mel vice-président chargé des affaires économiques. Ce représentant du Mouvement populaire de libération du Soudan (SPLM) est un homme d’affaires influent et ancien envoyé présidentiel pour les programmes spéciaux. Il est considéré comme un allié fidèle du chef de l’État.

Josephine Lagu, présidente de l’Alliance de l’opposition du Soudan du Sud (SSOA), succède à Hussein Abdelbagi Akol. Elle devient vice-présidente en charge des services. Sa nomination vise à maintenir un équilibre entre les différentes factions politiques, conformément à l’accord de paix de 2018.

Charles Chiek Mayo prend la tête du Bureau de la sécurité intérieure, remplaçant Akech Tong Aleu. Ce dernier n’a occupé son poste que brièvement, ce qui soulève des questions sur d’éventuelles tensions au sein des services de renseignement.

Un remaniement qui interroge

Ce remaniement suscite de nombreuses interrogations sur les choix politiques de Salva Kiir. Les anciens vice-présidents restent actifs dans le paysage politique. James Wani Igga devient secrétaire général du SPLM, tandis que Hussein Abdelbagi Akol prend la tête du ministère de l’Agriculture.

Leur éviction du gouvernement d’unité nationale pourrait révéler des frictions internes. Le Soudan du Sud reste fragilisé par les séquelles de la guerre civile et des tensions persistantes. Ces changements pourraient influencer la stabilité du gouvernement et l’application de l’accord de paix. Reste à savoir s’ils permettront une gouvernance plus efficace ou s’ils accentueront les divisions au sein de l’exécutif.