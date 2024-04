Le mandat de la MINUSS prolongé d’un an : un nouveau chapitre pour le Soudan du Sud ?

Au Soudan du Sud, le mandat de la Mission des Nations Unies dans ce pays en proie à des conflits a été prolongé d’un an supplémentaire.

Le Conseil de sécurité de l’ONU a décidé de prolonger d’un an le mandat de la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS), lui permettant de poursuivre son travail pour la paix et la stabilité dans ce pays fragile. Cette décision, adoptée le 30 avril 2024, intervient à un moment charnière pour le Soudan du Sud, qui se prépare à ses premières élections post-indépendance prévues pour 2025.

Un mandat renouvelé avec des défis persistants

Le renouvellement du mandat de la MINUSS s’accompagne de la reconnaissance par le Conseil de sécurité des défis persistants auxquels le Soudan du Sud est confronté. Notamment l’instabilité politique et la violence intercommunautaire dans un pays qui continue de lutter contre des cycles de violence, entravant les efforts de paix et de développement ; la crise humanitaire qui fait que des millions de personnes ont besoin d’une aide humanitaire d’urgence, et la situation reste préoccupante. Sans compter l’impunité des crimes graves.

Le renouvellement du mandat offre à la MINUSS l’opportunité de s’adapter aux nouvelles réalités du Soudan du Sud et de jouer un rôle plus important dans la consolidation de la paix et la préparation des élections de 2025. La résolution 2729 du Conseil de sécurité souligne la nécessité pour la MINUSS de soutenir le processus électoral. La MINUSS doit appuyer les autorités sud-soudanaises dans l’organisation d’élections libres, équitables et transparentes.

Un nouveau chapitre pour la MINUSS ?

Il sera aussi question pour l’organisation onusienne de promouvoir la réconciliation nationale. La mission est attendue pour encourager le dialogue et la réconciliation entre les différentes communautés du Soudan du Sud. En plus de soutenir les réformes du secteur de la sécurité. Sur ce point, la MINUSS a pour mission d’aider le gouvernement du Soudan du Sud à réformer son secteur de la sécurité et à établir un État de droit.

L’adoption de la résolution a été accueillie avec des réactions mitigées. Le gouvernement du Soudan du Sud a salué la décision, tandis que certains groupes de la société civile ont exprimé des inquiétudes quant à l’impact potentiel de la MINUSS sur le processus électoral.