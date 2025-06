Le Forum économique Tunisie–Nigeria 2025 consacre une nouvelle alliance en Afrique

Les échanges commerciaux entre Tunis et Abuja explosent, soutenus par une diplomatie économique ambitieuse. La Tunisie renforce sa présence en Afrique de l’Ouest, tandis que le Nigeria devient un partenaire stratégique incontournable.

Le rapprochement économique entre la Tunisie et le Nigeria s’est poursuivie en 2025 avec l’organisation du premier Forum économique bilatéral. Cet événement marque l’aboutissement de plus d’un an de coopération soutenue entre les deux pays marquée par une participation nigériane remarquée à la conférence FITA 2024 à Tunis, et une mission économique tunisienne à Abuja en septembre dernier, puis la mise en place cette semaine du Tunisia–Nigeria Business Council (TNBC).

Désormais inscrit dans le calendrier des relations sud-sud en Afrique, ce Forum s’impose comme un espace de dialogue stratégique entre deux économies complémentaires. La Tunisie, plateforme technologique et industrielle en Méditerranée et le Nigeria, première puissance démographique et économique du continent.

Des secteurs ciblés pour une coopération d’envergure

Organisé en marge des FITA 2025 à Tunis, les 6 et 7 mai, le Forum Tunisie–Nigeria a mis l’accent sur plusieurs secteurs clés :

Transition énergétique : les deux pays sont les mieux classés en Afrique dans l’indice du World Economic Forum sur la transition énergétique (Tunisie 2ᵉ, Nigeria 1ᵉʳ). Une convergence d’intérêts qui favorise les partenariats dans les énergies renouvelables et les infrastructures vertes.

Technologie, santé et logistique : des panels thématiques ont permis à plus de 150 experts et chefs d’entreprise d’échanger sur les opportunités d’investissement.

Entrepreneuriat et financement : des sessions de type Pitch Days ont permis à des PME tunisiennes de présenter leurs projets à des investisseurs, notamment dans les domaines de l’agri-tech, du numérique et de la pharmaceutique.

Un bond spectaculaire des échanges commerciaux

Symbole fort de cette dynamique, les exportations tunisiennes vers le Nigeria ont été multipliées par 10 en un an : elles atteignent 82 millions de dinars fin avril 2025, contre 7 millions à la même période en 2024, selon les chiffres du CEPEX. Cette progression fait désormais du Nigeria l’un des premiers partenaires commerciaux de la Tunisie en Afrique subsaharienne.

« Le Nigeria est un marché immense, jeune, dynamique. C’est le moment pour les entreprises tunisiennes d’y entrer », souligne Anis Jaziri, président du Tunisia Africa Business Council (TABC), qui coordonne depuis 2024 la structuration du partenariat entre les deux pays.

Le lancement officiel du Tunisia–Nigeria Business Council (TNBC) à Abuja et Lagos renforce le cadre de coopération. Coprésidé côté nigérian par l’entrepreneur Chris Eruba, le TNBC a vocation à faciliter les échanges d’affaires, les missions commerciales, et à appuyer les entreprises dans leurs démarches administratives ou douanières.

Cette institutionnalisation est saluée par les deux gouvernements et au-delà de la relation bilatérale, ce Forum s’inscrit dans une volonté plus large de faire de la Tunisie une tête de pont vers l’Afrique subsaharienne. Il préfigure une stratégie de déploiement vers la CEDEAO, soutenue par l’expertise tunisienne dans les secteurs de la santé, de l’ingénierie, de l’agroalimentaire et des énergies.

« Nous ne venons pas vendre, nous venons créer des partenariats durables », résume un industriel tunisien participant au Forum.