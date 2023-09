Soudan du Sud : l’ONU inquiète face au retard dans la préparation des élections

La mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS) se dit inquiète quant au retard dans la préparation des élections générales prévues en décembre 2024. Cette alerte intervient dans un contexte marqué par la persistance de la crise humanitaire dans ce pays.

Décembre 2024 n’est plus loin. Et pourtant rien de concret n’est fait en termes de préparation des premières élections générales et démocratiques au Soudan du Sud. La mission des Nations Unies dans ce pays constate que « des questions cruciales restent sans réponse » alors qu’en principe, « leur solution ne nécessite pourtant pas de ressources matérielles, mais seulement une volonté politique de parvenir à un consensus ».

L’inquiétude de la MINUSS est, en effet, fondée, après le report de ces élections. Elles ont été repoussées de deux ans pour permettre la mise en œuvre de l’accord de paix. Signé en 2018, cet accord est considéré comme un point d’orgue de la résolution des conflits et violences communautaires dans ce pays. Il a permis aux deux rivaux, Salva Kiir et Riek Machar, de présider aux destinées du Soudan du Sud, en tant que, respectivement, Président et Vice-président du plus jeune pays du monde.

Appel à la mise en place des institutions d’appui à la démocratie

Selon la mission des Nations Unies, « de graves difficultés pour la population, victime de chocs climatiques et de perturbations économiques dues au conflit dans le Soudan voisin, perturbent l’élan de ce pays ». Sur les 8 millions de Sud-Soudanais, 64% sont en situation d’insécurité alimentaire, selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), Pour autant, elle plaide « pour la mise en place des institutions clés et des cadres juridiques avant l’échéance », a déclaré Nicholas Haysom, représentant spécial de l’ONU au Soudan du Sud. Il cite notamment « une Commission électorale nationale et un conseil des partis politiques indispensables à la tenue du scrutin ».

Le Soudan du Sud est devenu indépendant, en 2011, à l’issue d’un referendum. Après cette étape, ce petit pays de la corne de l’Afrique est englué dans une guerre civile, marquée par des rivalités ethniques.

