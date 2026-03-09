Soudan : les Frères musulmans placés sur la liste noire des États-Unis

Washington a décidé de durcir sa position face aux mouvements islamistes impliqués dans le conflit soudanais. Ce lundi 9 mars 2026, le département d’État américain a annoncé la désignation de la branche soudanaise des Frères musulmans comme « organisation terroriste étrangère ». La mesure doit entrer en vigueur le 16 mars prochain. Elle s’inscrit dans une stratégie plus large de Washington visant plusieurs branches régionales du mouvement panislamiste.

Depuis le début de l’année, des décisions similaires ont déjà visé des organisations liées aux Frères musulmans en Égypte, au Liban et en Jordanie.

Une accusation de violences de masse et de soutien iranien

Pour justifier cette classification, les États-Unis pointent du doigt le rôle actif et déstabilisateur du groupe dans la guerre civile qui déchire le Soudan depuis avril 2023. Selon le communiqué officiel du département d’État, les Frères musulmans soudanais auraient mobilisé plus de 20 000 combattants pour soutenir l’effort de guerre, prolongeant ainsi un conflit qui a déjà fait des dizaines de milliers de morts. Washington accuse le mouvement d’avoir perpétré des exécutions massives de civils dans les zones sous son contrôle. Plus grave encore sur le plan géopolitique, l’administration américaine affirme que nombre de ces combattants ont reçu une formation et un soutien logistique de la part du Corps des Gardiens de la révolution islamique d’Iran, créant un pont entre l’idéologie sunnite du mouvement et les intérêts chiites de Téhéran.

Un arsenal de sanctions financières et administratives

Le passage sous le statut d’« organisation terroriste étrangère » déclenche une série de mécanismes contraignants visant à asphyxier le mouvement. Au-delà de la flétrissure symbolique, cette mesure entraîne le gel immédiat de tous les avoirs que le groupe pourrait détenir sous juridiction américaine. Elle interdit également toute transaction financière ou commerciale avec l’organisation et ferme les frontières des États-Unis à ses membres. Cette décision fait suite à un décret signé par Donald Trump fin 2025, visant à neutraliser l’influence d’un mouvement fondé en 1928 en Égypte et qui, malgré un recul notable dans plusieurs capitales arabes, reste un acteur de terrain influent dans les zones de conflit.

Un conflit soudanais aux multiples visages

Cette annonce intervient alors que le Soudan traverse l’une des crises humanitaires les plus graves au monde, avec près de 12 millions de déplacés. La guerre oppose principalement l’armée régulière du général Abdel Fattah Al-Bourhane aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) du général « Hemetti ». En désignant les Frères musulmans comme terroristes, Washington semble vouloir clarifier sa position face aux forces islamistes qui gravitent autour du pouvoir militaire, tout en ayant récemment pris des sanctions contre des commandants des FSR. Les États-Unis cherchent ainsi à exercer une pression maximale sur tous les belligérants et leurs alliés idéologiques pour forcer une issue politique à un conflit qui menace la stabilité de toute la Corne de l’Afrique.