Urgence au Soudan du Sud : Pourquoi des milliers de civils abandonnent leurs foyers ?

Un nouvel ordre d’évacuation émis par l’armée nationale (SSPDF) dans une zone tenue par l’opposition a jeté des milliers de familles sur les routes. Entre pressions militaires et détresse humanitaire, la plus jeune nation du monde vacille à nouveau.

L’alerte a été donnée dans la brume du matin. Des milliers de civils sud-soudanais ont abandonné leurs foyers en toute hâte, emportant avec eux le strict nécessaire, après avoir reçu l’ordre formel de l’armée de quitter une localité stratégique sous contrôle de l’opposition. Cet exode forcé marque une dégradation sécuritaire du pays, ravivant le spectre d’une guerre totale que les accords de 2018 peinent désormais à contenir.

Un départ sous la menace des canons

Si l’état-major de l’armée (SSPDF) justifie officiellement cet ordre par une volonté de « protéger les populations civiles » avant d’éventuelles opérations de sécurisation, le sentiment sur le terrain est tout autre. Pour les déplacés, il s’agit d’un déracinement brutal dicté par la peur des représailles.

Les colonnes de déplacés sont composées en immense majorité de femmes, d’enfants et de personnes âgées, marchant vers des zones rurales dépourvues de toute infrastructure. Sans accès à l’eau potable ni à des abris de fortune, ces familles s’exposent à une crise sanitaire immédiate sous une chaleur écrasante.

L’accord de paix de 2018 au bord de la rupture

Cet événement illustre la fragilité extrême du partage du pouvoir entre le président Salva Kiir et son rival, le premier vice-président Riek Machar. Le contrôle territorial, enjeu majeur des prochaines échéances électorales, semble redevenu la priorité des deux camps, au mépris des mécanismes de cessez-le-feu.

Le recours aux ordres d’évacuation forcée est perçu par les analystes comme une tactique de « terre brûlée« . Elle vise à vider les zones d’opposition de leur soutien populaire avant une reprise en main militaire.

Un cri d’alarme international

La communauté internationale, déjà mobilisée par d’autres crises mondiales, observe avec effroi ce regain de tension. Les acteurs humanitaires, épuisés par des années de reconstruction sans cesse entravées, ne cachent plus leur désarroi. « Chaque fois que le canon parle ou que les ordres d’évacuation tombent, ce sont des années de reconstruction qui s’envolent », déplore un acteur humanitaire présent sur la ligne de front.

Ce sentiment de gâchis est partagé au plus haut niveau de l’ONU. Récemment, Volker Türk, Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, a durci le ton devant le Conseil de Genève : « Le système d’alerte des Nations unies clignote au rouge. Le Soudan du Sud se trouve à un point dangereux, où l’impunité persistante alimente un cycle de violence qui menace de détruire le tissu même de la société. »

Le Soudan du Sud se trouve à la croisée des chemins. Alors que le gouvernement affiche sa volonté d’organiser des élections nationales, ces déplacements massifs de population rendent tout processus démocratique caduc. Sans une pression diplomatique ferme et un retour sincère au dialogue, la « plus jeune nation du monde » risque de rester celle d’un espoir éternellement déçu.