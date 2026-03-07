Liban : deux soldats ghanéens grièvement blessés après une attaque contre une base de l’ONU

Deux soldats du contingent ghanéen déployé dans la mission de maintien de la paix de l’ONU au Liban ont été grièvement blessés après une attaque à missiles contre leur position dans le sud du pays. L’incident survient dans un contexte d’escalade militaire au Moyen-Orient. Le gouvernement du Ghana a rapidement dénoncé cette attaque visant ses troupes engagées dans une mission internationale de stabilisation. La région connaît une recrudescence des affrontements liés aux tensions entre Israël, l’Iran et leurs alliés.

Deux missiles ont frappé vendredi la position d’un bataillon des Forces armées du Ghana intégré à la mission de l’ONU dans le sud du Liban. L’attaque, selon les autorités militaires ghanéennes, a visé le quartier général du contingent entre 17h45 et 17h52, heure locale. Outre les deux soldats grièvement blessés, un troisième militaire a été victime d’un traumatisme lors de l’explosion. Les projectiles ont également touché le mess des officiers, qui a été entièrement détruit par un incendie déclenché après l’impact. Les blessés ont été immédiatement pris en charge dans un bunker médical avant d’être évacués vers l’hôpital de la mission.

Une attaque contre le contingent ghanéen de la mission de l’ONU

Le bataillon visé appartient à la mission de maintien de la paix des Nations unies connue sous le nom de United Nations Interim Force in Lebanon. Elle est déployée au Liban depuis plusieurs décennies pour surveiller la frontière avec Israël. Cette force internationale rassemble des milliers de soldats issus de plusieurs pays, chargés de prévenir toute reprise des hostilités entre l’armée israélienne et les groupes armés présents dans le sud libanais. Les militaires ghanéens comptent parmi les contingents africains les plus expérimentés dans les opérations de maintien de la paix.

Après l’attaque, l’armée ghanéenne a indiqué que l’ensemble du personnel déployé dans la base avait été immédiatement placé à l’abri dans des bunkers souterrains. Malgré la gravité de l’incident, les autorités militaires ont assuré que la situation restait sous contrôle et que les troupes continuaient d’assurer leur mission. Les responsables de la mission onusienne ont également lancé une évaluation des dégâts. En plus de renforcer les mesures de sécurité autour des installations militaires afin de protéger les Casques bleus présents dans la zone.

Accra exige une enquête internationale et des garanties de sécurité

Face à cet incident, le gouvernement ghanéen a officiellement protesté auprès du secrétaire général de l’ONU, António Guterres. Dans une démarche diplomatique formelle, Accra a demandé l’ouverture d’une enquête approfondie pour déterminer les circonstances exactes de l’attaque et identifier les responsables. Les autorités ghanéennes considèrent que le bombardement d’une position de Casques bleus constitue une violation grave du droit international humanitaire et pourrait relever d’un crime de guerre si une responsabilité directe est établie.

Le ministre ghanéen des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto Ablakwa, a insisté sur la nécessité d’une investigation « complète, immédiate, impartiale et transparente ». Selon lui, il est essentiel de garantir la sécurité des soldats engagés sous mandat des Nations unies. Le gouvernement a également appelé l’ONU à prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer la protection du contingent ghanéen présent dans le sud du Liban. Accra a réaffirmé dans le même temps son engagement envers les opérations internationales de maintien de la paix.

Escalade militaire au Moyen-Orient et risques pour les Casques bleus

L’attaque intervient dans un contexte marqué par l’affrontement indirect entre Iran et Israël. Au Liban, le mouvement chiite Hezbollah, allié stratégique de Téhéran, a récemment intensifié les tirs de roquettes et de drones vers le nord d’Israël. Ces attaques sont présentées par le groupe comme des représailles aux frappes menées contre des cibles iraniennes et à l’implication militaire des États‑Unis aux côtés d’Israël.

En réponse, l’armée israélienne a lancé plusieurs frappes aériennes et opérations terrestres dans le sud du Liban. Les combats se sont intensifiés près de la frontière, provoquant la destruction d’infrastructures et le déplacement de dizaines de milliers de civils. Dans ce climat de confrontation, la mission de l’ONU se retrouve de plus en plus exposée aux dangers liés aux échanges de tirs entre les différentes forces présentes dans la région.

Une mission de paix sous pression depuis plusieurs années

Créée en 1978, la force onusienne déployée au Liban a pour mission principale de surveiller la « Ligne bleue », la ligne de démarcation entre Israël et le Liban établie par les Nations unies. Elle soutient également l’armée libanaise dans ses efforts pour maintenir la stabilité dans le sud du pays. Toutefois, la multiplication des crises régionales et les tensions entre Israël et le Hezbollah compliquent considérablement le travail des Casques bleus. Plusieurs incidents ont déjà impliqué des positions de la mission de l’ONU, ces dernières années.