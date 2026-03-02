Conflit Iran–États-Unis–Israël : grosse frayeur au Sénégal face aux risques économiques

À Dakar comme dans les régions, la montée des tensions entre Téhéran, Washington et Tel-Aviv suscite une vive inquiétude. L’hypothèse d’un affrontement direct entre l’Iran, les États-Unis et Israël alimente les discussions dans les marchés, les transports et les foyers. Au Sénégal, pays fortement dépendant des importations de produits énergétiques et alimentaires, beaucoup redoutent un choc économique brutal si la situation dégénère au Moyen-Orient.

Même si aucun conflit mondial n’est officiellement déclaré, les images de frappes, de menaces diplomatiques et de mouvements militaires font craindre un embrasement régional. Les experts évoquent déjà le risque d’une flambée des prix du pétrole sur les marchés internationaux. Dans un pays où le coût du carburant influence directement les tarifs du transport, de l’électricité et des denrées de base, la perspective d’une hausse prolongée provoque une véritable anxiété sociale.

Hausse du pétrole : la première crainte des ménages au Sénégal

Dans le quartier de Parcelles Assainies, à Dakar, Mamadou Diop, chauffeur de taxi depuis quinze ans, suit l’évolution de la crise avec appréhension. « Si le baril augmente encore, nous serons les premiers touchés. Le carburant coûte déjà cher. Si ça grimpe, soit on augmente les tarifs, soit on travaille à perte », confie-t-il. Pour lui, une guerre ouverte entre l’Iran et ses adversaires pourrait bloquer le détroit d’Ormuz et perturber l’approvisionnement mondial.

Awa Ndiaye, employée dans une station-service à Rufisque, partage cette inquiétude. « À chaque tension au Moyen-Orient, on voit les prix changer. Les clients viennent nous demander si ça va augmenter. On n’a pas de réponse, mais on sent la peur », explique-t-elle. Elle redoute une ruée vers le carburant en cas d’annonce officielle d’escalade militaire, ce qui pourrait créer des pénuries temporaires et accentuer la spéculation.

Denrées alimentaires : la peur d’une nouvelle flambée des prix

Au marché Sandaga, Fatou Sarr, vendeuse de riz et d’huile, observe déjà la nervosité de ses fournisseurs. « On dépend beaucoup des importations. Si le transport maritime coûte plus cher à cause du pétrole, les sacs de riz vont encore augmenter. Les clients se plaignent déjà », dit-elle. Selon elle, la moindre perturbation internationale se répercute immédiatement sur les prix locaux, mettant en difficulté les familles modestes.

Même son de cloche chez Ibrahima Ba, père de famille à Pikine. « On sort à peine d’une période de vie chère. Si les prix du sucre, de l’huile et du pain montent encore, ce sera très compliqué », affirme-t-il. Il craint que les tensions entre l’Iran, les États-Unis et Israël ne provoquent un effet domino sur les marchés mondiaux, comme cela a été observé lors de précédentes crises géopolitiques majeures.

Des économies très sensibles aux variations du pétrole

Pour beaucoup d’observateurs, l’Afrique reste particulièrement vulnérable aux chocs extérieurs. Le continent importe une grande partie de ses produits raffinés et dépend des échanges maritimes internationaux. Khady Touré, étudiante en économie à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, analyse la situation avec lucidité. « Nos économies sont très sensibles aux variations du pétrole. Une hausse durable peut creuser les déficits budgétaires et affaiblir nos monnaies », explique-t-elle.

Elle ajoute que les États africains disposent de marges de manœuvre limitées pour amortir un choc prolongé. « Les subventions sur le carburant coûtent déjà cher aux finances publiques. Si les prix internationaux explosent à cause d’un conflit Iran–États-Unis–Israël, les gouvernements devront choisir entre soutenir les ménages ou préserver leurs équilibres budgétaires », prévient-elle, soulignant le risque de fortes tensions sociales.

Transport, électricité et inflation : un effet en chaîne redouté

Ousmane Fall, gérant d’une petite entreprise de transport interurbain, redoute un scénario noir. « Si le gasoil augmente fortement, je serai obligé d’augmenter le prix des billets. Mais les clients n’ont pas plus d’argent. On risque de perdre du monde », affirme-t-il. Il craint également des coupures d’électricité si les coûts de production énergétique grimpent trop rapidement.

Les économistes rappellent que l’énergie constitue un facteur clé de l’inflation. Une hausse des carburants entraîne une augmentation des coûts logistiques, puis des produits alimentaires et manufacturés. « Tout est lié. Quand le transport augmente, tout augmente », résume simplement Mariama Diallo, fonctionnaire à Dakar. Elle redoute une spirale inflationniste difficile à contenir si la crise internationale s’aggrave.

Éviter une déstabilisation économique mondiale

Malgré la peur, certains Sénégalais gardent l’espoir d’un règlement diplomatique. « Les grandes puissances savent que la guerre ne profite à personne. J’espère qu’ils vont négocier », confie Mamadou Diop, le chauffeur de taxi. Beaucoup souhaitent que la communauté internationale privilégie la voie du dialogue afin d’éviter une déstabilisation économique mondiale.

En attendant, la prudence domine au Sénégal. Les ménages surveillent leurs dépenses, les commerçants anticipent d’éventuelles hausses et les transporteurs scrutent les annonces internationales. Au Sénégal comme ailleurs en Afrique, la crise Iran–États-Unis–Israël ravive ainsi la crainte d’une nouvelle flambée des prix du pétrole et des denrées alimentaires. Preuve que l’économie locale reste étroitement liée aux tensions géopolitiques mondiales.