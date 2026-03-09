Niger : attaque terroriste contre l’aéroport de Tahoua, ce que l’on sait

Une nouvelle attaque armée a visé une installation stratégique au Niger. Dans la nuit de dimanche à lundi, des hommes lourdement armés ont pris pour cible la base aérienne située dans l’enceinte de l’aéroport de Tahoua, dans le nord-ouest du pays. Selon les autorités nigériennes, l’assaut s’est produit aux alentours de 3h05 du matin et a causé des dégâts matériels, notamment sur certaines infrastructures militaires. Les forces de défense et de sécurité ont rapidement riposté, neutralisant plusieurs assaillants et procédant à l’arrestation de cinq suspects.

Une attaque terroriste a visé plus précisément la base aérienne 401, une installation utilisée par les forces armées pour des opérations de surveillance et de sécurité. D’après les informations relayées par l’Agence nigérienne de presse, des individus armés circulant à motos ont fait irruption dans la zone avant de s’en prendre à plusieurs infrastructures, notamment des hangars abritant des drones militaires. Cette méthode d’attaque, caractéristique de certains groupes armés opérant dans la région sahélienne, vise souvent des installations stratégiques afin de perturber les capacités de surveillance des forces de sécurité.

Les autorités nigériennes se rendent sur les lieux de l’attaque

Quelques heures après l’assaut, les autorités régionales se sont rendues sur place pour constater les dégâts et évaluer la situation sécuritaire. Le gouverneur de la région de Tahoua, Souleymane Amadou Moussa, s’est déplacé à la base aérienne accompagné des responsables locaux des forces de défense et de sécurité. Des membres des instances consultatives liées au processus politique de refondation nationale étaient également présents. Cette visite visait à soutenir les militaires déployés sur le site et à superviser les premières opérations d’enquête.

Les autorités ont indiqué que les forces de sécurité avaient réussi à repousser l’attaque après un échange de tirs avec les assaillants. Plusieurs membres du groupe armé auraient été neutralisés lors de l’intervention. Cinq suspects ont également été interpellés et placés en détention afin d’être interrogés par les services de sécurité. Les investigations se poursuivent pour déterminer l’identité des assaillants, leurs éventuels complices et les motivations précises de cette attaque visant une infrastructure militaire sensible.

Une attaque qui rappelle celle de l’aéroport de Niamey

Cette nouvelle opération armée intervient quelques semaines seulement après une attaque similaire contre l’Aéroport international Diori Hamani situé à Niamey. Dans la nuit du 28 au 29 janvier, un groupe armé avait également ciblé les installations aéroportuaires de la capitale nigérienne. Selon un bilan officiel, quatre militaires avaient été blessés lors de cet assaut. Les forces de défense avaient toutefois réussi à neutraliser une vingtaine d’assaillants après une violente confrontation.

Cette attaque de janvier avait été revendiquée par l’organisation terroriste État islamique, également connue sous le nom de Daech. La multiplication de ce type d’opérations contre des infrastructures sensibles montre que les groupes armés cherchent de plus en plus à cibler des installations stratégiques, notamment les bases aériennes et les infrastructures de transport. Ces sites jouent un rôle clé dans les opérations de surveillance et de lutte contre les groupes terroristes dans la région du Sahel.

Un contexte sécuritaire toujours fragile au Sahel

Le Niger reste confronté à une situation sécuritaire particulière. Le pays fait face, depuis plusieurs années, aux activités de groupes djihadistes opérant dans différentes zones frontalières, notamment près du Mali, du Burkina Faso et du Nigeria. Ces organisations armées exploitent souvent les vastes territoires désertiques pour mener des attaques rapides avant de se replier vers des zones difficiles d’accès pour les forces de sécurité.

Dans ce contexte, les bases aériennes jouent un rôle stratégique pour la surveillance et les opérations militaires. Les drones, notamment, permettent de suivre les mouvements des groupes armés et de sécuriser certaines zones sensibles. L’attaque contre les hangars abritant ces équipements à Tahoua pourrait ainsi viser à affaiblir les capacités technologiques de l’armée nigérienne dans la lutte contre le terrorisme.

Renforcer la sécurité des infrastructures stratégiques

Face à ces menaces répétées, les autorités nigériennes cherchent à renforcer la protection des infrastructures militaires et des installations stratégiques. Les bases aériennes, les aéroports et les postes militaires situés dans les régions sensibles font désormais l’objet de mesures de sécurité accrues. Les forces de défense poursuivent également leurs opérations pour démanteler les réseaux armés responsables de ces attaques.