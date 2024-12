Sierra Leone : une campagne de vaccination contre Ebola

Dix ans après l’épidémie dévastatrice qui a ravagé l’Afrique de l’Ouest, le spectre du virus Ebola plane encore sur les populations touchées. Malgré l’absence de cas récents en Sierra Leone depuis 2016, les campagnes de vaccination et les mesures de prévention témoignent d’une vigilance accrue.

Mais la menace d’Ebola est-elle réellement derrière nous, ou reste-t-elle tapie dans l’ombre, prête à ressurgir ?

Retour sur une épidémie marquante

En 2014, le virus Ebola a frappé durement la Sierra Leone, le Libéria et la Guinée, faisant plus de 11 000 morts. À cette époque, aucun vaccin n’était disponible pour lutter contre cette maladie mortelle. Elle présentait un taux de létalité pouvant atteindre 90 % lors de certaines épidémies. Les symptômes, tels que des fièvres intenses et des hémorragies sévères, ont fait d’Ebola l’une des maladies les plus redoutées du continent.

Le traumatisme est encore palpable chez les survivants, qui portent des séquelles physiques et psychologiques. Mais cette crise a également révélé la résilience des populations. Elle a exposé les failles des systèmes de santé et offre des leçons précieuses pour l’avenir.

Les avancées médicales : un tournant décisif

Depuis 2019, un vaccin homologué, Ervebo, offre une protection efficace contre Ebola. Ce vaccin, préqualifié par l’OMS et financé par l’Alliance Gavi, constitue un stock mondial de 500 000 doses. Parmi elles, 20 000 ont été attribuées à la Sierra Leone.

En réponse à une épidémie en Guinée voisine en 2021, la Sierra Leone a lancé une campagne de vaccination dans ses districts frontaliers. Bien qu’aucun cas n’ait été enregistré sur son territoire depuis 2016, cette initiative montre que la prévention reste une priorité.

Ebola : une menace toujours d’actualité ?

Malgré les progrès scientifiques, le virus Ebola n’a pas disparu. Sa transmission, souvent liée au contact avec des animaux infectés, demeure une réalité dans certaines zones forestières. Les épidémies sporadiques, comme celle survenue en Guinée en 2021, rappellent que la vigilance doit être maintenue.

L’OMS insiste sur l’importance de programmes de prévention, de surveillance accrue et de formations sanitaires pour éviter une résurgence. La Sierra Leone, autrefois au cœur de la tragédie, est aujourd’hui un exemple de résilience et de mobilisation collective.