CAN U20 2025 : choc des quarts de finale avec le Mondial en ligne de mire

La Coupe d’Afrique des Nations U20 2025, qui bat son plein en Égypte, franchit un cap avec les quarts de finale programmés ce lundi 12 mai. Après une phase de groupes riche en surprises et en performances remarquables, huit nations se préparent à croiser le fer pour décrocher non seulement une place en demi-finales, mais également un précieux billet pour la Coupe du Monde U20 2025 au Chili.

Programme des quarts de finale

Nigeria vs Sénégal – 14h00 (UTC+2), Suez Canal Stadium

Maroc vs Sierra Leone – 17h00 (UTC+2), Stade du 30 Juin

Afrique du Sud vs RD Congo – 17h00 (UTC+2), Suez Canal Stadium

Ghana vs Égypte – 20h00 (UTC+2), Stade de Suez

Nigeria – Sénégal : duel de géants africains

Le Nigeria, deuxième du groupe B, se dresse face au Sénégal, champion en titre. Les Lionceaux de la Teranga ont arraché leur qualification en dominant la RD Congo 2-0 lors de l’ultime journée de groupe, portés par les réalisations de Cheikh Thiam et Ibrahima Dieng. Cette confrontation s’annonce comme un véritable bras de fer tactique entre deux écoles majeures du football africain.

Maroc – Sierra Leone : l’expérience contre la révélation

Le Maroc, seule équipe invaincue en phase de groupes, a dominé le groupe B avec 7 points au compteur. Les Lionceaux de l’Atlas ont démontré leur puissance offensive, notamment lors de leur victoire finale convaincante 3-1 face à la Tunisie. En face, la Sierra Leone fait figure de sensation après avoir terminé deuxième du groupe A et infligé une correction mémorable à l’Égypte (4-1). Ce quart de finale oppose la maîtrise technique marocaine à l’enthousiasme débordant des Sierraléonais.

Afrique du Sud – RD Congo : la surprise ?

L’Afrique du Sud a surclassé la concurrence dans le groupe A, terminant en première position grâce à une différence de buts favorable. Les Sud-Africains ont notamment écrasé la Sierra Leone (4-1), affichant une impressionnante force collective. La RD Congo, qualifiée comme meilleur troisième du groupe C, aura à cœur de prendre sa revanche après sa défaite contre le Sénégal et de poursuivre son parcours inattendu.

Ghana – Égypte : le pays hôte sous pression

Le Ghana, leader incontesté du groupe C, s’est distingué par sa solidité défensive avec un seul but encaissé en trois rencontres. Les Black Satellites défieront l’Égypte, pays organisateur, qui s’est qualifiée in extremis en tant que meilleur troisième du groupe A. Les Pharaons U20, portés par leur public, tenteront d’effacer l’humiliation subie contre la Sierra Leone et de raviver l’espoir d’un sacre à domicile.

L’enjeu du Mondial

Rendez-vous lundi 12 mai pour ces affrontements décisifs qui détermineront le quatuor africain présent au Mondial chilien et les demi-finalistes de cette CAN U20 2025 plus indécise que jamais.