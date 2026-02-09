Sénégal : l’affaire Farba Ngom cristallise les tensions politiques

Alors que la justice maintient la pression sur l’ancien député de Matam, convoqué à plusieurs reprises ces derniers jours, l’opposition crie au harcèlement judiciaire tandis que le pouvoir promet de poursuivre la traque des biens mal acquis.

L’affaire Farba Ngom continue de secouer la scène politique sénégalaise. Il révèlent les fractures profondes qui traversent le pays depuis l’alternance démocratique de mars 2024. Cet ancien pilier du régime de Macky Sall, figure influente du nord du pays, se retrouve au cœur d’un scandale financier aux ramifications multiples.

Un dossier explosif

Député de Matam et ancien maire de Agnam, Farba Ngom est visé par des accusations de détournement massif de fonds publics. Les montants évoqués atteignent plusieurs milliards de francs CFA, portant sur des malversations présumées durant son mandat municipal. L’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) et les services judiciaires auraient réuni un dossier accablant, documentant des irrégularités dans la gestion des marchés publics et l’attribution de contrats.

La particularité de cette affaire réside dans sa dimension politique explosive. Farba Ngom, proche collaborateur de Macky Sall et membre influent de l’Alliance pour la République (APR), incarne aux yeux du nouveau pouvoir les dérives de l’ancien régime. Son immunité parlementaire, récemment levée par l’Assemblée nationale à majorité Pastef, ouvre la voie à des poursuites judiciaires.

« Une chasse aux sorcières politique »

Pour les partisans du président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko, cette affaire symbolise la nécessaire reddition des comptes après des années de gouvernance contestée. Le nouveau régime, élu sur un programme de rupture et de moralisation de la vie publique, voit dans ces poursuites la concrétisation de ses promesses électorales.

L’opposition dénonce quant à elle précisément cette « chasse aux sorcières » politique. Les cadres de l’APR y voient une tentative de décapitation de leur parti, déjà affaibli par la défaite électorale. Certains observateurs relèvent que plusieurs figures de l’ancien régime font l’objet de procédures similaires, alimentant les soupçons d’une justice à géométrie variable.

Le Sénégal, longtemps présenté comme un modèle de stabilité démocratique en Afrique de l’Ouest, navigue en eaux troubles. La tension entre exigence de justice et risque de dérive autoritaire reste vive.

« Un test majeur pour l’indépendance de la justice »

Les prochaines semaines s’annoncent décisives. Si le dossier judiciaire aboutit à un procès, il constituera, selon plusieurs analystes, un test majeur pour l’indépendance de la justice sénégalaise et pour la capacité du nouveau pouvoir à tenir ses promesses sans céder à la tentation de la vengeance politique. Dans les bastions de l’APR, notamment dans la région de Matam, les soutiens de Farba Ngom maintiennent leur mobilisation, dénonçant un acharnement politique.

L’affaire Farba Ngom révèle les lignes de fracture d’un Sénégal en pleine recomposition, tiraillé entre aspiration à la justice et risques d’instabilité politique.

