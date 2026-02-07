Affaire Pierre Robert au Sénégal : De lourds soupçons de pédocriminalité et de proxénétisme évoqués par la presse

Criss Bailly

Police sénégalaise
L’arrestation du septuagénaire français Pierre Robert à Dakar prend une tournure alarmante. Selon les informations rapportées par le quotidien sénégalais Libération, l’homme d’affaires serait au cœur d’une enquête pour des faits présumés de pédopornographie et de mise en danger de la vie d’autrui.

Ce qui avait débuté comme une opération contre la criminalité organisée menée par la Division des investigations criminelles (Dic) pourrait révéler un scandale de mœurs d’une ampleur inédite. Au centre de l’affaire : Pierre Robert, 73 ans, interpellé à son domicile des Almadies suite à une coopération entre les services français et sénégalais.

Des accusations graves relayées par les médias

D’après les éléments publiés par le journal Libération, les enquêteurs s’intéresseraient à des chefs d’accusation particulièrement lourds. Si ces informations restent à confirmer par l’autorité judiciaire, la presse locale fait état de soupçons concernant :

  • Un réseau présumé de pédopornographie impliquant des mineurs ;
  • Des faits de proxénétisme en bande organisée ;
  • Une potentielle transmission volontaire du VIH.

Ces allégations, si elles sont avérées, montrerait une nature dramatique des activités reprochées au réseau.

La prudence reste de mise sur l’enquête en cours

À ce stade, les autorités n’ont pas encore officiellement confirmé l’ensemble des charges détaillées par la presse. L’enquête, qualifiée de « complexe » et « tentaculaire« , vise à déterminer le rôle exact de chacun des protagonistes arrêtés lors de ce coup de filet.

L’usage de sociétés-écrans et la double implantation France-Sénégal du suspect obligent les enquêteurs de la DIC à un travail de vérification minutieux avant toute inculpation formelle sur ces nouveaux chefs d’accusation. Son réseau développé pendant des dizaines d’années lui a permis de monter une structure très opaque.

Une coopération franco-sénégalaise sous haute tension

Quelle que soit l’issue de l’instruction, cette arrestation souligne l’importance et l’efficacité des mécanismes d’entraide judiciaire entre Dakar et Paris. Face à des profils criminels transnationaux, la fluidité des échanges entre les services de police est cruciale.

L’opinion publique attend désormais des éclaircissements officiels sur ce dossier qui, selon les révélations médiatiques, pourrait toucher à l’intégrité de mineurs, un sujet particulièrement sensible au Sénégal.

Criss Bailly
Criss Bailly est un journaliste collaborant avec afrik.com, où il couvre une large palette de sujets allant de la politique à la culture, en passant par la santé et la société. Ses articles abordent des thématiques variées, telles que la responsabilité sociétale des entreprises en Afrique, la situation épidémiologique du Covid-19 au Gabon, ou encore des enquêtes sur des scandales internationaux impliquant des figures publiques. Il met également en lumière des figures marquantes du continent, comme l’écrivain Serge Bilé ou la chanteuse Dobet Gnahoré, à travers des interviews et des analyses approfondies. Son travail reflète un engagement à décrypter les dynamiques africaines contemporaines, tout en donnant une voix aux acteurs influents du continent.
