RDC, unité nationale autour des Léopards : Tshisekedi convoque le peuple à N’Djili

Après une qualification épique décrochée à Rabat face au Nigeria, le président congolais Félix Tshisekedi a appelé les habitants de Kinshasa à réserver, ce lundi 17 novembre à 11 heures, un accueil triomphal aux Léopards à l’aéroport international de N’Djili. Un carnaval populaire est prévu jusqu’au Stade des Martyrs, où le Chef de l’État rejoindra la foule pour saluer les héros nationaux.

L’une des magies du football, c’est sa capacité à fédérer les énergies et à unir autour d’un rêve commun une nation, même sujette à de fortes frictions. C’est précisément ce que vit la RDC depuis hier soir, après la victoire renversante des Léopards face au Nigeria en finale de la zone Afrique des barrages pour la Coupe du monde 2026. Le peuple congolais s’apprête à accueillir en liesse ses héros.

Un appel présidentiel pour célébrer « un moment historique »

Dans un communiqué diffusé sur son compte X, la Présidence congolaise a annoncé que Félix Tshisekedi participera personnellement aux célébrations destinées à honorer les joueurs et le staff technique. Le chef de l’État y transmet ses « chaleureuses félicitations » et salue « un pas important franchi vers la phase finale de la Coupe du monde 2026 ».

Cette victoire, arrachée au bout du suspense contre les Super Eagles, permet à la RDC d’espérer atteindre un niveau inégalé depuis plus de cinquante ans dans une campagne mondiale. Félix Tshisekedi appelle les Congolais à « rester unis et solidaires » derrière l’équipe nationale alors que se profilent les barrages intercontinentaux du mois de mars prochain.

Une fierté nationale portée par un match devenu légende

L’exploit de Rabat continuait dimanche soir et ce lundi matin de susciter une ferveur nationale exceptionnelle. La rencontre a offert l’un des scénarios les plus renversants de l’histoire récente du football congolais.

Bousculés dès les premières minutes et menés 1-0 après un but contre son camp, les Léopards ont tenu grâce à une égalisation de Meschack Elia, avant de dominer progressivement un Nigeria affaibli par la sortie de sa star, Victor Osimhen.

Au terme d’une prolongation où la RDC a souvent frôlé le but victorieux sans jamais parvenir à conclure, c’est une séance de tirs au but irrespirable qui a fait basculer le destin de la nation. Le gardien Timothy Fayulu, entré juste avant la séance, a stoppé deux tirs nigérians, libérant toute une nation. Puis Chancel Mbemba, capitaine exemplaire, a transformé le tir décisif pour offrir à la RDC une qualification monumentale.

Un moment d’unité nationale et un enjeu sportif majeur

Pour Félix Tshisekedi, cette victoire dépasse largement le cadre sportif : elle porte un message de « courage, d’espoir et de détermination » à la jeunesse congolaise, dans un pays où le football reste l’un des rares espaces d’unité collective. Le Chef de l’État congolais insiste aussi sur l’importance des supporters, qualifiés de « douzième homme » dans son communiqué. Leur mobilisation, estime-t-il, a été un soutien déterminant dans la conquête de cette victoire exceptionnelle.

Les Léopards affronteront en mars prochain une équipe d’Asie ou d’Amérique pour tenter d’obtenir le ticket final vers la Coupe du monde, prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Une qualification au Mondial constituerait un exploit historique : la RDC ne s’est plus qualifiée pour une phase finale depuis 1974. Dans ce contexte, la journée de ce lundi 17 novembre s’annonce comme une grande fête populaire. Dès 11 heures, les Kinois sont invités à se masser aux abords de l’aéroport de N’djili, d’où partira un cortège festif en direction du Stade des Martyrs.

Le Président Tshisekedi y sera présent pour féliciter personnellement l’équipe nationale et partager avec la population ce moment exceptionnel de communion nationale. Un moment unique dans un pays éprouvé par des années de guerre.