Victor Osimhen préfère l’Europe à l’or saoudien

Victor Osimhen, le serial buteur nigérian de 26 ans fait volte-face et snobe une offre record d’Al-Hilal après l’irruption d’Arsenal et Manchester United dans le dossier. Un choix qui en dit long sur ses ambitions.

Victor Osimhen vient de bouleverser la donne sur le marché des transferts estival. L’international nigérian, auteur d’une saison phénoménale avec Galatasaray (37 buts en 39 matchs), était sur le point de rejoindre l’Arabie Saoudite avant de faire machine arrière. En cause : les sirènes de la Premier League qui ont réveillé ses ambitions européennes.

Une offre saoudienne de 63 millions de livres sur la table

Al-Hilal ne faisait pas les choses à moitié. Le club de Riyad, porté par ses ambitions pour la Coupe du Monde des Clubs, avait dégainé une proposition de 63 millions de livres auprès de Naples. Le package était alléchant : statut de « marquee signing », salaire XXL et projet ambitieux. L’accord semblait acquis et les médias l’annonçaient déjà.

C’est sans compter sur Arsenal et Manchester United. Les deux mastodontes de Premier League ont fait irruption dans le feuilleton, séduites par le profil complet d’Osimhen : vitesse, technique, instinct du but et polyvalence tactique. Il n’y a pas tant d’attaquants de ce calibre sur le marché, les deux clubs sont dontprêts à mettre le paquet avec des ambitions européennes. Leurs approches ont suffi à faire douter le Nigérian, qui a finalement décliné l’offre saoudienne.

L’ambition avant l’argent

À 26 ans, Osimhen se sait à l’apogée de sa valeur marchande. Plutôt que de céder aux sirènes financières, il privilégie désormais le défi sportif. L’idée de fouler les pelouses d’Old Trafford ou de l’Emirates Stadium, de défier les meilleures défenses européennes et de jouer la Ligue des Champions pèse plus lourd que les millions saoudiens.

Les projets londonien et mancunien l’ont visiblement séduit : Arsenal mise sur lui pour franchir un cap offensif, tandis que United rêve de reconstituer un trio d’attaque de classe mondiale.

Un effet domino sur le marché

Cette volte-face d’Osimhen redistribue les cartes :

Al-Hilal doit revoir sa copie et explorer d’autres pistes, sauf à surenchérir massivement pour rattraper le coup.

Naples voit d’autres prétendants européens se positionner. Le PSG et sa dream team africaine ainsi que la Juventus observent attentivement l’évolution du dossier.

Arsenal et Manchester United tiennent là une occasion en or de frapper un grand coup sur le marché, en s’offrant un buteur au sommet de son art.

Le Nigérian, conscient de son potentiel et de sa cote, détient les clés de son avenir alors que l’ouverture officielle du mercato en juillet 2025 s’approche.