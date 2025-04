Arsenal : Paul Kagame exulte et célèbre le partenariat entre le Rwanda et les Gunners

C’est une soirée européenne que les supporters d’Arsenal ne sont pas près d’oublier. Mardi 8 avril, les Gunners ont surclassé le Real Madrid en quarts de finale aller de la Ligue des champions avec un score sans appel de 3-0. Un exploit marqué par deux coups francs magistraux de Declan Rice, ses premiers en carrière, suivis d’un troisième but signé Mikel Merino.

Parmi les spectateurs les plus heureux de cette brillante performance figure le Président rwandais Paul Kagame, fervent supporter du club londonien. Quelques minutes après le coup de sifflet final, Kagame a exprimé sa joie sur les réseaux sociaux. « C’est parti pour les Gunners. Belle victoire et beau match. Always had confidence… Félicitations ! », a-t-il écrit sur X (anciennement Twitter), dans un message mêlant enthousiasme et fierté.

Partenariat stratégique entre le Rwanda et Arsenal

Cette victoire ne revêt pas seulement une signification sportive pour le dirigeant rwandais. Depuis 2018, le Rwanda est partenaire officiel d’Arsenal à travers la campagne « Visit Rwanda », une collaboration visant à promouvoir le tourisme dans le pays des Mille Collines via le club anglais. Le logo « Visit Rwanda » figure sur la manche du maillot des joueurs d’Arsenal – une visibilité exceptionnelle, notamment lors de grandes rencontres européennes comme celle contre le Real Madrid.

L’accord entre le Rwanda Development Board (RDB) et Arsenal FC a été signé en mai 2018 pour une durée initiale de trois ans, renouvelé depuis. Il s’inscrit dans la stratégie du Rwanda pour devenir une destination touristique majeure sur le continent africain. Ce partenariat, estimé à environ 10 millions de livres sterling par an, offre une plateforme de visibilité internationale unique pour le pays, grâce à la notoriété d’Arsenal dans le monde entier.

Hausse significative des arrivées touristiques au Rwanda,

Outre la présence du logo sur les maillots, « Visit Rwanda » bénéficie d’un placement de marque dans le stade Emirates, d’actions promotionnelles sur les réseaux sociaux du club et de contenus audiovisuels diffusés aux millions de fans d’Arsenal. En échange, le club s’engage également à organiser des stages de formation pour les entraîneurs rwandais, développer le football local, et promouvoir la culture et les paysages rwandais auprès de son public international.

Selon les autorités rwandaises, cette campagne a déjà généré une hausse significative des arrivées touristiques au Rwanda, notamment en provenance du Royaume-Uni. Le partenariat s’inscrit également dans une volonté plus large de redorer l’image du pays, souvent associé à son passé tragique, en mettant en avant sa modernité, sa sécurité, et son dynamisme économique.

Une victoire symbolique et politique

La victoire éclatante d’Arsenal face au Real Madrid ne pouvait donc pas mieux tomber pour Kigali. Elle confère une visibilité mondiale au club et, par ricochet, au Rwanda. Pour Paul Kagame, fervent fan d’Arsenal depuis des décennies, c’est aussi une manière de joindre sa passion pour le football à une stratégie d’image nationale. Un doublé gagnant, comme les coups francs de Rice, pour un pays en quête de reconnaissance et d’ouverture internationale.

Le match retour, prévu le 14 avril à Madrid, s’annonce intense, mais les Gunners ont désormais une belle avance pour rêver d’une première demi-finale de Ligue des champions depuis 2009 – avec, en coulisses, tout un pays d’Afrique de l’Est derrière eux.