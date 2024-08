Rwanda : Paul Kagame fait le grand ménage dans son armée

Le Rwanda a annoncé, ce vendredi 30 août, une nouvelle vague de licenciements au sein de son armée. Plus de 200 militaires, principalement des officiers subalternes, ont été révoqués par le Président Paul Kagame.

Parmi les hauts gradés concernés, on retrouve le major-général Martin Nzaramba, ancien commandant du centre de formation de Nasho, et le colonel Étienne Uwimana, directeur à l’hôpital militaire de Kanombe. Ces derniers sont accusés respectivement de corruption et de violation grave de l’éthique militaire. Selon le porte-parole des forces armées, ces mesures témoignent d’une volonté ferme de maintenir les plus hauts standards au sein de l’institution militaire.

Contexte très de tension entre les Rwanda et la RDC

Cette vague de licenciements s’inscrit dans une série de réformes en profondeur engagées ces dernières années, visant à éradiquer les pratiques corrompues et à renforcer la discipline au sein des rangs. Cette décision intervient dans un contexte très particulier de tension entre les Rwanda et son voisin, la RDC : deux voisins dans la partie centrale de l’Afrique.

Les relations entre le Rwanda et la République Démocratique du Congo (RDC) sont marquées par une longue histoire de tensions, de conflits et de méfiance mutuelle. Ces tensions ont souvent des racines profondes dans les événements passés, notamment le génocide rwandais de 1994 et les guerres qui ont suivi en RDC. Parmi les principaux points de friction, le M23, groupe rebelle congolais est régulièrement accusé par Kinshasa d’être soutenu par Kigali.

Aux origines des tensions entre les deux pays

Le M23 a mené plusieurs offensives dans l’Est de la RDC, suscitant des tensions récurrentes entre les deux pays. Autre point de friction, les Forces démocratiques pour la libération du Rwanda (FDLR). Il s’agit d’un groupe armé composé en grande partie d’Hutus rwandais ayant fui le pays après le génocide, sont présentes dans l’Est de la RDC. Kigali accuse Kinshasa de ne pas faire assez pour démanteler ce groupe qu’il considère comme une menace pour sa sécurité.

Les ressources naturelles de la RDC, notamment les minerais, sont une source importante de tensions. Les deux pays se sont mutuellement accusés de vouloir exploiter illégalement ces ressources. Les événements passés, comme le génocide rwandais et les guerres en RDC, ont laissé des blessures profondes et des mémoires divergentes dans les deux pays.