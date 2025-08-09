Tchad : l’opposant Succès Masra condamné à 20 ans de prison ferme

L’ancien Premier ministre tchadien et chef du parti Les Transformateurs, Succès Masra, a été condamné samedi 9 août à 20 ans de prison ferme et à une amende d’un milliard de francs CFA.

Le verdict, rendu par la chambre criminelle de N’Djamena, fait suite à un procès ouvert début août. Masra était poursuivi pour diffusion de messages à caractère xénophobe et raciste, association de malfaiteurs, incitation à la révolte, complicité d’assassinats et participation aux violences meurtrières ayant fait 76 morts à Mandakao, dans le sud du pays. Le parquet général avait requis 25 ans de prison ferme et le gel de ses biens.

Un retour au Tchad suivi d’un virage politique

Économiste de formation et docteur de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Masra avait travaillé à la Banque africaine de développement avant de se lancer en politique. Après un exil marqué par des tensions avec le régime, il était revenu au Tchad en 2024 dans le cadre des Accords de Kinshasa.

Nommé Premier ministre de la transition, il avait démissionné à la veille de la présidentielle de mai 2024, remportée par Mahamat Idriss Déby Itno. Dès lors, il avait multiplié les critiques contre le pouvoir, dénonçant un « électoralisme biaisé » et appelant au boycott des législatives de décembre 2024.

Arrêté le 16 mai 2025, Masra est accusé d’avoir incité à la haine et à la prise d’armes, notamment via un enregistrement audio datant de 2023, ainsi que d’avoir joué un rôle dans les violences intercommunautaires de Mandakao. Lors des audiences, il a rejeté les accusations, parlant de « machination politique » et pointant le non-respect des accords signés avec le gouvernement en 2023.