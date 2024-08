Crise RDC-Rwanda : les ministres des Affaires étrangères des deux pays attendus à Luanda la semaine prochaine

L’Angola continue de s’activer pour la résolution pacifique de la guerre à l’Est de la RDC. Après la visite de João Lourenço successivement à Kigali et à Kinshasa, une nouvelle réunion ministérielle est convoquée à Luanda, la semaine prochaine.

Déjà réunis à Luanda, à la fin du mois de juillet, les ministres congolais et rwandais des Affaires étrangères sont à nouveau attendus dans la capitale angolaise, les 20 et 21 août 2024. Sous la houlette de leur homologue Téte António, Thérèse Kayikwamba Wagner de la RDC et Olivier Nduhungirehe du Rwanda se pencheront sur le plan de résolution de la crise soumis par João Lourenço à Paul Kagame et à Félix Tshisekedi.

La dynamique médiation angolaise

Le processus de Luanda pour la résolution de la crise à l’Est de la RDC a, avec le temps, fini par s’imposer, éclipsant du coup l’autre processus piloté par le Kenya. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que João Lourenço prend très au sérieux son rôle de médiateur désigné par l’Union africaine pour la résolution du problème. C’est à Luanda qu’un accord de cessez-le-feu a été négocié et signé, le 30 juillet 2024 pour prendre le relais de la trêve humanitaire de deux fois deux semaines obtenue par les États-Unis.

Pendant que ce cessez-le-feu, dont la durée n’a pas été précisée, est en cours, le Président angolais a pris son bâton de pèlerin pour aller discuter successivement et de vive voix avec les deux principaux protagonistes de la crise : Paul Kagame d’une part et Félix Tshisekedi d’autre part. João Lourenço n’écarte aucune piste ou aucun moyen de discussion. Qu’il s’agisse d’échanges téléphoniques ou de discussions directes, le chef de l’État angolais fait feu de tout bois pour remplir la mission à lui assignée à savoir la restauration de la paix à l’est de la RDC.

Vers la rencontre Tshisekedi-Kagame ?

Les deux dirigeants semblent disposés à suivre le processus de Luanda jusqu’au bout. C’est en tout cas ce qui est clairement ressorti du compte rendu de la séance de travail tenue lundi dernier entre João Lourenço et Félix Tshisekedi à Kinshasa. « Les deux chefs d’État ont eu un entretien axé essentiellement sur le processus de paix et la recherche d’une paix durable dans l’Est de la RDC. Ils ont salué la mobilisation d’autres parties prenantes qui ont, à travers leurs bons offices, contribué à cet environnement propice et à l’accompagnement du processus de Luanda. Les deux chefs d’État ont exprimé leur attachement ferme à ce que le cessez-le-feu soit observé et respecté par toutes les parties signataires », avait déclaré à la presse Thérèse Kayikwamba Wagner.

Le fait qu’au niveau ministériel les deux parties s’asseyent autour de la même table pour discuter peut déjà être considéré comme un gain et un bon début. En fait, il s’agit d’un grand pas vers la rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame que João Lourenço appelle de tous ses vœux.