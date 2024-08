Crise RDC-Rwanda : Lourenço et Tshisekedi en accord sur le cessez-le-feu

Ce lundi, le Président angolais, médiateur désigné par l’Union Africaine dans le cadre de la crise à l’est de la RDC, s’est rendu à Kinshasa pour rencontrer son homologue congolais. Une rencontre qui témoigne de la détermination du médiateur à obtenir le succès du processus de Luanda.

Dans sa démarche d’obtenir le règlement pacifique du conflit qui se déroule à l’Est de la RDC, le Président angolais, João Lourenço, médiateur dans cette crise, multiplie les rencontres. Ce lundi, le dirigeant angolais s’est rendu à Kinshasa où il a rencontré son homologue Félix Tshisekedi. Après un tête-à-tête entre les deux hommes, la séance de travail s’est élargie à leurs collaborateurs.

Processus de Luanda et cessez-le-feu au cœur des échanges

Les échanges entre les deux parties ont tourné autour de deux points essentiels : le processus de Luanda et le cessez-le-feu négocié à Luanda et en vigueur depuis le 4 août. « Les deux chefs d’État ont eu un entretien axé essentiellement sur le processus de paix et la recherche d’une paix durable dans l’Est de la RDC. Ils ont salué la mobilisation d’autres parties prenantes qui ont, à travers leurs bons offices, contribué à cet environnement propice et à l’accompagnement du processus de Luanda. Les deux chefs d’État ont exprimé leur attachement ferme à ce que le cessez-le-feu soit observé et respecté par toutes les parties signataires », a déclaré la ministre congolaise des Affaires étrangères en lisant le compte rendu de la rencontre.

Le chef de la diplomatie angolaise, Téte António, a, pour sa part, réaffirmé la détermination de son pays à faire feu de tout bois pour le retour de la paix dans la région.

Une série de rencontres

Avant ces échanges directs avec Félix Tshisekedi, João Lourenço s’était déjà entretenu avec lui au téléphone tout comme il l’a fait avec Paul Kagame, la semaine dernière. Mieux, samedi, à l’occasion de l’investiture du Président rwandais nouvellement réélu, João Lourenço a encore eu un tête-à-tête avec lui. Des échanges, il y en a également eu entre le Président angolais et le Sud-Africain, Cyril Ramaphosa, sur la même question. Pour rappel, l’Afrique du Sud est engagée dans la crise puisque le pays a déployé, depuis décembre 2023, des soldats dans le cadre de la mission de la SADC dans l’Est de la RDC. Certains parmi ces soldats ont déjà perdu la vie dans cette guerre. Mais, cela n’a pas découragé le Président Ramaphosa qui, en juin dernier, a décidé de maintenir le cap.