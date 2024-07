Au Rwanda, Paul Kagame est en voie d’obtenir un score historique de 99,15 % des voix à la présidentielle.

Le président rwandais Paul Kagame est en passe de réaliser un score exceptionnel à l’élection présidentielle, avec 99,15 % des voix, selon des résultats partiels portant sur 79 % des bulletins dépouillés. Annoncés lundi soir par la commission électorale nationale (NEC), ces résultats confirment la domination écrasante du leader du Front Patriotique Rwandais (FPR).

Un discours de victoire plein de gratitude

Après l’annonce des résultats provisoires, Paul Kagame s’est exprimé en direct depuis le siège de son parti. « Ces résultats sont clairs, il n’y a plus aucun doute maintenant », a-t-il déclaré devant ses partisans. Le président sortant a remercié ses soutiens pour leur fidélité et leur confiance : « Quant à ce score de 99 %, il est très impressionnant. Et même si j’étais élu à 100 %, cela n’est pas qu’une question de chiffre, c’est le reflet de la confiance que vous me portez. »

Les adversaires de Paul Kagame, le leader du Parti Démocratique Vert du Rwanda, Frank Habineza, et l’indépendant Philippe Mpayimana, n’ont obtenu respectivement que 0,53 % et 0,32 % des voix. Ces chiffres illustrent la marginalisation de l’opposition dans un paysage politique où les principales figures critiques ont été disqualifiées avant le scrutin.

La réaction des électeurs

Malgré l’issue prévisible de cette élection, les Rwandais se sont rendus massivement aux urnes. « C’était un choix facile, j’ai voté pour celui qui a apporté le développement à ce pays : l’eau, les routes, l’électricité », explique Boniface Niyonsaba, 29 ans. De nombreux électeurs partagent ce sentiment, saluant les réalisations de Paul Kagame depuis qu’il est au pouvoir.

Avec des résultats provisoires complets attendus le 20 juillet et les résultats définitifs le 27 juillet, Paul Kagame semble assuré de remporter un cinquième mandat. Après une réforme constitutionnelle en 2015, il pourrait rester au pouvoir jusqu’en 2034. Ce soutien massif témoigne de la popularité continue du président, malgré les critiques sur la répression des voix dissidentes et les ingérences régionales.

Une élection couplée aux législatives

En parallèle de la présidentielle, les électeurs ont également voté pour renouveler les 80 sièges de la Chambre des députés. Le FPR, qui détient actuellement 40 sièges, espère renforcer sa majorité. Les résultats des législatives seront déterminés le 20 juillet, avec une attention particulière portée aux quotas réservés aux femmes, aux jeunes et aux personnes handicapées.