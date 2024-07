Élections au Rwanda : La ruée vers les urnes, premiers indices d’une participation historique ?

Au Rwanda, une participation record est attendue pour les premières élections présidentielle et législatives simultanées.

Ce 15 juillet 2024, dès 5h TU (7h heure locale), les bureaux de vote ont ouvert leurs portes au Rwanda pour un double scrutin historique : les élections présidentielle et législatives se tiennent simultanément pour la première fois. Paul Kagame, à la tête du pays depuis 2000, brigue un quatrième mandat face à deux candidats : Frank Habineza du parti vert et l’indépendant Philippe Mpayimana. Plus de neuf millions de Rwandais sont appelés à se prononcer.

Une ouverture précoce et symbolique à Kigali

Dès 6h30, à Nyamirambo, un quartier de la capitale Kigali, une centaine de personnes attendent déjà devant un bureau de vote installé dans une école. Les volontaires de la Commission électorale rwandaise, en uniforme blanc et noir, prêtent serment avant de se répartir dans les 19 salles de classe décorées pour l’occasion. Les urnes, drapées aux couleurs du drapeau rwandais, attendent les bulletins des électeurs.

À Rubavu, ville frontalière avec la République démocratique du Congo (RDC), les opérations de vote commencent également avant l’aube. Les urnes sont scellées sous les yeux des premiers électeurs, tandis que l’ambiance est festive avec de la musique dans la cour de l’école.

Les électeurs de Rubavu, nombreux dès l’ouverture, doivent souvent traverser la frontière pour travailler à Goma, en RDC. La crise sécuritaire liée au groupe rebelle du M23 a imposé la fermeture de la frontière à 15h, poussant les habitants à voter tôt pour ensuite passer en RDC. Beaucoup espèrent qu’une amélioration des relations entre les deux pays permettra un retour aux anciennes règles de passage.

A lire aussi : Remaniement ministériel au Rwanda : Un coup de maître de Kagame à l’aube des élections ?

Un double scrutin, une harmonisation inédite

Pour la première fois, les Rwandais déposent deux bulletins dans deux urnes distinctes, une harmonisation décidée l’année dernière pour réduire les coûts électoraux. Cette innovation ajoute une dimension nouvelle à l’expérience de vote, permettant aux citoyens de se prononcer simultanément sur les candidats présidentiels et les listes législatives votées à la proportionnelle.

L’organisation de ces élections simultanées représente un défi logistique immense. À Kigali comme à Rubavu, les électeurs ont montré leur engagement civique en se présentant nombreux dès l’ouverture des bureaux de vote. Ce double scrutin pourrait être marqué par une participation record, témoignant de l’importance de ces élections pour l’avenir du pays.

À Rubavu, la fermeture anticipée de la frontière impacte directement l’économie locale, reliant le scrutin à des enjeux transfrontaliers. Les électeurs espèrent que les résultats de ces élections permettront une amélioration des relations avec la RDC et un retour à des échanges commerciaux plus fluides.