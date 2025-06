L’UNDP va-t-elle lâcher Paul Biya ? Réunion décisive à Yaoundé

L’UNDP, longtemps allié de Paul Biya, se réunit ce 28 juin à Yaoundé pour décider de son avenir politique. Face à la colère de sa base, aux pressions du pouvoir et à l’approche de la présidentielle de 2025, le parti de Bello Bouba Maïgari pourrait tourner la page d’une alliance vieille de 28 ans et se repositionner comme force indépendante au Nord-Cameroun.

Le Cameroun retient son souffle en ce samedi 28 juin, alors que le Palais des Congrès de Yaoundé accueille une réunion « exceptionnelle » du comité central élargi de l’Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès (UNDP). Fondé en 1991 et longtemps considéré comme la principale force politique du Nord-Cameroun, le parti de Bello Bouba Maïgari se retrouve à la croisée des chemins : poursuivre l’alliance vieille de 28 ans avec Paul Biya ou tourner la page pour reconquérir son autonomie et ses fiefs. Cette rencontre pourrait bien redessiner le paysage politique camerounais à l’approche de la présidentielle d’octobre 2025.

Une base militante en révolte silencieuse

Cela fait plusieurs mois que les appels à la rupture se multiplient au sein du parti. La perte de terrain dans les circonscriptions historiquement acquises à l’UNDP, notamment depuis les législatives des années 2000, a ravivé les débats internes. Beaucoup espèrent qu’un départ de la majorité présidentielle permettrait au parti de regagner en crédibilité et en puissance électorale, à l’image de ce que tente le FSNC d’Issa Tchiroma après sa récente démission du gouvernement.

Du côté du pouvoir, la tension est palpable. La défection d’un autre allié stratégique, après celle d’Issa Tchiroma, serait un signal inquiétant pour Paul Biya à l’orée d’une élection présidentielle incertaine. Cette semaine, plusieurs tentatives ont été menées pour convaincre l’UNDP de maintenir son soutien. Des pressions politiques s’exercent discrètement mais intensément sur le directoire du parti, qui se trouve désormais dans une position inconfortable, tiraillé entre fidélité au pouvoir et aspiration à l’indépendance.

Bello Bouba Maïgari candidat ?

La présence annoncée de figures de l’opposition, telles que Maurice Kamto, à cette réunion laisse présager un changement de cap majeur. Plusieurs sources évoquent l’annonce imminente de la candidature de Bello Bouba Maïgari à la présidentielle d’octobre 2025. Si cela se confirme, cela signifierait la fin officielle de l’alliance avec Paul Biya et marquerait le retour de l’UNDP dans le jeu politique en tant qu’acteur indépendant.

Plus qu’un simple choix stratégique, la décision attendue ce samedi est perçue comme une déclaration d’autonomie politique pour le Nord-Cameroun. Depuis sa fondation, l’UNDP incarne l’espoir de représentation politique forte pour cette région. Rompre avec le RDPC pourrait lui permettre de retrouver son rôle historique de porte-voix régional, tout en s’inscrivant dans une dynamique nationale de recomposition des forces d’opposition.