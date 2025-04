Cameroun : Paul Biya rend hommage au pape François, un artisan de paix

À l’annonce du décès du pape François, le président Paul Biya a salué la mémoire d’un “artisan de paix” et exprimé la solidarité du Cameroun envers le Saint-Siège. Un hommage empreint de respect, dans la continuité des liens étroits entre Yaoundé et le Vatican.

Le Cameroun est en deuil. À la suite de l’annonce de la mort du pape François le 21 avril 2025, le président Paul Biya a exprimé une profonde tristesse et a rendu hommage à celui qu’il a décrit comme « l’un des plus fervents serviteurs de l’Église catholique ». Dans un message solennel de condoléances adressé au Vatican, le chef de l’État camerounais a salué la mémoire du Saint-Père, reconnu pour son engagement envers la paix, le progrès et les plus démunis. Ce geste témoigne de la relation étroite qui existe entre le Cameroun et le Saint-Siège, forgée au fil des années par des rencontres et des visites officielles.

Un souvenir d’une rencontre mémorable

Paul Biya n’a pas manqué de rappeler les deux occasions mémorables où il eut l’honneur de rencontrer le pape François au Vatican. En octobre 2013 et en mars 2017, le président camerounais a été reçu à deux reprises par Sa Sainteté. Ces entretiens privés ont marqué des instants chaleureux et empreints de respect mutuel, que le président n’a pas hésité à évoquer dans son message de condoléances. Pour lui, ces rencontres restent des moments de grande valeur, tant sur le plan personnel que diplomatique, et renforcent les liens d’amitié entre le Cameroun et le Vatican.

Le message de Paul Biya ne se limite pas à une simple expression de tristesse. Le président camerounais a, au nom de tout le peuple camerounais, adressé ses condoléances à la Curie romaine, à la famille du pape François et à tous les fidèles catholiques. Il a également exprimé sa solidarité envers le Vatican en cette période de deuil. Cette solidarité s’est aussi matérialisée par la prière collective. À Yaoundé, la capitale, une messe a été célébrée en l’honneur du Saint-Père, présidée par l’archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Mbarga, en présence de membres du gouvernement et du Nonce apostolique, Monseigneur José Avellino Bettencourt.

Une tradition de relations fraternelles avec le Saint-Siège

Les liens entre le Cameroun et le Vatican sont profonds et remontent à plusieurs décennies. Le pays a accueilli deux visites historiques du pape Jean-Paul II, en 1985 et en 1990, et celle du pape Benoît XVI en 2009. Ces visites ont renforcé les relations diplomatiques et spirituelles entre le Cameroun et le Saint-Siège, offrant des moments de communion et de réflexion. Ainsi, le décès du pape François revêt une signification particulière pour les Camerounais, qui se souviennent de ces moments forts.