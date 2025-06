Cameroun : « Le logiciel AIGLES pour une gestion rigoureuse des ressources humaines »

Joseph LE, ministre de la Fonction publique et de la réforme administrative (Minfopra), vient d’effectuer une grande tournée dans les 10 régions dans le cadre de la Revue générale des politiques publiques implémentées par son département ministériel à l’aune de l’application baptisée « AIGLES ». Au terme de cette caravane, il revient, pour Afrik.com, sur le bien-fondé de ce nouveau logiciel.

Entretien

Que peut-on retenir de l’application « AIGLES » ?

AIGLES, c’est l’application informatique de gestion logique des effectifs et de la solde. Solution intégrée de gestion des ressources humaines de l’État, propre à l’État du Cameroun. Ce logiciel complet fusionne et remplace les anciens systèmes « SIGIPES » (Système Informatique de Gestion Intégrée du Personnel de l’État et de la Solde) et « ANTILOPE » (Application Nationale pour le Traitement Informatique et Logistique du Personnel de l’État).

D’où vient l’appellation de « AIGLES » ?

Le changement de nom, de « SIGIPES » 2 à « AIGLES », vise à symboliser l’évolution du système et ses nouvelles ambitions. Le nom AIGLES a été choisi pour plusieurs raisons :

symbolique de la vigilance et de la rigueur : l’Aigle est un symbole de force, de vigilance et de précision ; autant de qualités essentielles à une gestion rigoureuse des ressources humaines.

meilleure mémorisation et appropriation du système : le nom AIGLES est plus court, plus facile à mémoriser et à prononcer que « Nouveau SIGIPES 2 » ; ce qui devrait favoriser son appropriation par les utilisateurs.

nouvelle image pour la gestion des ressources humaines : le changement de nom marque une nouvelle ère pour la gestion des ressources humaines au Cameroun, avec un accent mis sur la rigueur, la transparence et l’efficacité.

Quel est le but de ce nouveau logiciel dénommé : « AIGLES » ?

L’application « AIGLES » vise à doter l’Administration publique Camerounaise d’un nouveau système informatique combinant au sein d’une même application les aspects liés à la carrière et à la solde. De manière spécifique, elle permet de :

fédérer les bases de données de gestion de la carrière et de la solde en une base de données unique pour la gestion de tous les agents publics ;

permettre aux administrations en charge de la gestion de la carrière et de la solde de maîtriser les effectifs et la masse salariale ;

rapprocher de l’administration les agents publics et les pensionnés à travers la mise à leur disposition de plateformes numériques innovantes permettant le suivi en ligne de leurs carrières et de leurs dossiers de pensions ;

permettre un contrôle continu de présence et d’assiduité des agents publics au poste de travail ;

moderniser la GRH (gestion des ressources humaines) à travers la dématérialisation des processus et l’itinérance du poste de travail ;

rendre effective la production des actes de carrière et de solde en français et en anglais.

Qui est l’auteur de l’application « AIGLES » ?

« AIGLES » a été développée par la Société informatique de management et de communication en abrégé SIMAC, dont le siège social est basé à Tunis ; spécialiste des solutions informatiques.

Depuis quand l’application est-elle opérationnelle ?

L’application « AIGLES » a été mise en service le 1er janvier 2025 au Cameroun.

En quoi l’application « AIGLES » diffère-t-elle des anciens systèmes « SIGIPES » et « ANTILOPE » ?

Le nouveau système offre un large éventail de fonctionnalités regroupées en 14 modules dont 12 sont entièrement implémentés et 2 en cours. Ces modules couvrent l’ensemble du cycle de vie des agents publics.

Qui est concerné par cette nouvelle application ?

Cette nouvelle application s’adresse à une variété d’intervenants impliqués dans la gestion des Ressources humaines (GRH) au Cameroun.

Pourquoi avoir instauré « AIGLES » dans tous les services publics Camerounais ?

« AIGLES » a été instauré dans le cadre d’une démarche plus large visant à optimiser la gestion des ressources humaines au Cameroun. Les aspirations du système « AIGLES » se manifestent par les éléments suivants :

le renforcement de la transparence et de la responsabilité : le système « AIGLES » favorise une gestion claire et plus responsable des ressources humaines, grâce à une meilleure traçabilité des données et des processus ;

la lutte contre les agents fictifs : « AIGLES » devrait faciliter l’identification et l’élimination des agents fictifs grâce à une gestion des données plus rigoureuse et à l’usage de la biométrie ;

la traque des agents malhonnêtes : la biométrie va également contribuer à une meilleure identification des agents malhonnêtes et à la lutte contre la fraude et la corruption.

Quels sont les objectifs à long terme de « AIGLES » ?

Les objectifs à long terme de l’application AIGLES sont les suivants :

augmenter la transparence et l’efficience de la gestion gouvernementale ;

moderniser l’Administration publique ;

améliorer la capacité à prendre des décisions ;

contribuer à la planification des ressources humaines ;

suivre minutieusement les trajectoires professionnelles des agents , garantissant une gestion juste et favorisant les avancements basés sur le mérite ;

améliorer la gestion des retraites et des pensions.

Comment AIGLES s’intègre-t-elle avec les autres systèmes gouvernementaux existants ?

Le module de Gestion des interfaces permet à « AIGLES » de communiquer avec les autres systèmes d’information gouvernementaux.