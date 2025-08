Il y a plusieurs façons pour rendre un vibrant hommage à un être qui vous est cher, surtout encore en vie. C’est ce que viennent de faire à la Professeure Ngo Balépa Aurore Sara Sophie, ses collègues, éminents enseignants de la faculté des Lettres et Sciences humaines, département de géographe, au premier rang desquels Joseph Gabriel Elong, géographe ruraliste, professeur émérite de géographie à l’université de Douala, en lui offrant deux ouvrages baptisés : « Les Mélanges », sortis des Éditions Pygmies.

On a noté, ce 31 juillet 2025, à la salle des conférences du complexe de la professionnalisation, située au Campus 2 de l’université de Douala, la présence des sommités de tous bords. Parlant du volume 1, intitulé : « l’industrialisation par le bas : une autre passerelle de la construction du développement économique au Cameroun ».

Dans ce volume, les auteurs indiquent que « depuis l’indépendance, l’État du Cameroun a impulsé la création de plusieurs unités industrielles, afin de développer son économie. Sauf que l’industrialisation par le haut, si elle se voulait mieux encadrée pour échapper aux abus du capital, se heurte néanmoins à l’inefficacité de son modèle économique, à des conflits sociaux sur les lieux d’implantation, à la survivance de pratiques coloniales. Il faut penser différemment l’interaction entre l’industrie africaine et son territoire d’opération ».

Urgence d’une politique industrielle inclusive

« Les 9 articles de ce volume ont approfondi une pensée de la remédiation du développement au sein de la géographie, l’industrialisation par le bas. C’est une vision horizontale, endogène et solidaire du développement, pour laquelle les industries doivent être portées par les populations, prioritairement pour leurs besoins et pour leur bien-être. Une perspective alternative donc, s’appuyant sur des savoir-faire locaux en matière industrielle et sur leur valorisation à des échelles macros », ajoutent-ils.

Pour ce qui concerne le volume 2, ses 14 articles analysent des situations expliquant l’urgence d’une politique industrielle inclusive en contexte post colonial. La précocité du processus favoriserait une plus facile adaptation des mœurs entrepreneuriales dans le secteur a une obligation de justice sociale et de respect de l’environnement. L’Afrique et le Cameroun auraient alors une productivité adaptée et valorisant l’humain. Ils apparaissent comme le véritable laboratoire du développement durable, une mythique pour les économies libérales industrialisées.