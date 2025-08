Contentieux électoral au Cameroun : Maurice Kamto parmi les 35 recours examinés lundi

Le président du Conseil constitutionnel camerounais, Clément Atangana, a fixé au 4 août l’audience publique qui déterminera le sort des 35 recours déposés contre les décisions d’ELECAM concernant les candidatures à la présidentielle du 12 octobre prochain.

C’est à travers un communiqué rendu public le 1er août 2025 que le président du Conseil constitutionnel Clément Atangana a annoncé la tenue de l’audience publique sur le contentieux des candidatures à l’élection présidentielle prévue le 12 octobre prochain.

Le lundi 4 août donc, dans la salle d’audience du Conseil Constitutionnel située au palais des Congrès de Yaoundé, l’illustre chambre va se pencher avec transparence et équité sur les dossiers des candidatures rejetées lors de la sélection des candidats par le corps électoral d’ELECAM. Le conseil constitutionnel tiendra ainsi son rôle central dans la régulation du processus électoral et des validations finales des candidatures, le conseil exercera ses larges compétences en matières de contentieux électoral, en vertu de la mission que lui confère la constitution, l’illustre chambre veillera à la régularité de cette élection présidentielle, dans le cas d’espèce il sera appelé à trancher sur les 35 recours déposés à leur niveau.

Une audience décisive au Palais des Congrès

Parmi les 35 recours qui seront examinés, figure notamment celui de Maurice Kamto, principal opposant au président sortant Paul Biya. L’ancien leader du MRC, dont la candidature portée par le MANIDEM a été rejetée par ELECAM, a déposé deux recours distincts le 28 juillet : l’un pour l’annulation de la liste des candidats acceptés et l’autre pour l’annulation de la résolution portant rejet des candidatures. ELECAM avait justifié ce rejet en invoquant le soutien supposé du MANIDEM à un autre candidat, Dieudonné Yebga, ce que conteste fermement le parti.

Cette audience marquera une étape importante dans le calendrier électoral et permettra non seulement aux candidats validés par ELECAM et aux repêchés de se mettre définitivement et sérieusement dans la course au siège présidentiel au Cameroun.