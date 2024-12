Cameroun : l’amélioration de la gestion des aires protégées au centre de la conférence Geotech4Nature à Douala

Sous le patronage du ministère camerounais des Forêts et de la faune, la Coopération allemande, à travers le projet Giz Bsb Yamoussa, en partenariat avec le projet Tridom Comifac, a organisé du 5 au 7 décembre 2024, à Douala, la première conférence internationale Geotech4Nature, sous le thème : « Les technologies de l’IA et des drones pour améliorer la gestion des aires protégées dans les pays membres de la Comifac ».

Lors de cette rencontre internationale de trois jours, qui a rassemblé les experts, les décideurs, les gestionnaires des aires protégées et des partenaires techniques et financiers, on a noté la présence de Mahamat Ahmat Hanno, ministre de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable du Tchad, Jean Marc Chataigner, chef de la Délégation de l’Union européenne au Cameroun, Knut Gummert, chef de la Coopération allemande au Cameroun, Dr Christian Ruck, diplomate, Aymar Koukoubou, Giz-Country manager for Cameroon and Comifac, Dr Paul Scholte, expert Biodiversité, Robert Roth, directeur bureau, pays Kfw, Hans Juergen Klein, chef de projet Giz-Bsb Yamoussa, Serge Patrick Tadjo, conservateur du parc national de Bouba Ndjidda…

Promouvoir la conservation et la gestion durable de la biodiversité

Spécifiquement, il était question de :

Promouvoir l’innovation à travers l’utilisation des données géospatiales, de l’IA (intelligence artificielle), de l’Ido (internet des objets) et des drones, afin de renforcer les efforts de conservation et la gestion durable des ressources naturelles ;

Favoriser les échanges sur les dernières avancées scientifiques et technologiques entre les organisations, les entreprises, la société civile et le monde universitaire, en vue de développer des solutions innovantes et des bonnes pratiques pour la conservation de la biodiversité ;

Aborder la nécessité d’une collecte de données géospatiales efficace et évolutive et d’une analyse facilitée par l’IA pour lutter contre les menaces en temps réel telles que l’utilisation illégale des terres, la déforestation et la mise en danger des espèces dans les aires protégées et autour de celles-ci ;

Rassembler les experts, les décideurs, les gestionnaires des aires protégées et les partenaires techniques et financiers pour échanger et constituer un réseau efficace GeoTech4Nature en Afrique centrale ;

Formuler des recommandations pratiques pour l’élaboration de politiques nationales relatives aux innovations technologiques pour la conservation et la gestion durable de la biodiversité.

Forte baisse du braconnage, des abattages frauduleux des arbres

Pour Mahamat Ahmat Hanno, « cette conférence vise à créer un espace de collaboration et de partage entre les acteurs de la conservation de la biodiversité, des aires protégées et des nouvelles technologies en Afrique centrale. Elle met en avant l’innovation dans la gestion des ressources naturelles et la préservation de la biodiversité, en se concentrant sur l’utilisation de technologies de pointe telles que les données géospatiales, l’intelligence artificielle, l’internet des objets (Ido), les drones et les données sonores (Bioacoustique) ».

« Avant l’avènement des données géospatiales, l’intelligence artificielle, l’internet des objets, les drones et des données sonores (Bioacoustique), nos éco-gardes avaient tellement du mal à mener leurs missions. Mais à présent, le braconnage, les abattages frauduleux des arbres ont considérablement diminué », déclare Serge Patrick Tadjo, conservateur du parc national de Bouba Ndjidda.

« Je profite de votre tribune pour féliciter les organisateurs de cette rencontre de haut de niveau. Je pars d’ici étant bien outillé », ajoute-t-il.