Paul Biya annonce sa candidature à la Présidentielle… à 92 ans !

Le Président du Cameroun, Paul Biya, âgé de 92 ans et en fonction depuis 1982, a officiellement annoncé sa candidature pour l’élection présidentielle prévue en octobre 2025. Cette déclaration a été faite par Cavayé Yéguié Djibril, président de l’Assemblée nationale, lors d’une vidéo diffusée sur les canaux électroniques locaux, jeudi.

Le président de l’Assemblée nationale a clairement exprimé que Paul Biya, le chef de l’État en place, se présenterait à la prochaine élection présidentielle sous la bannière de la région de l’Extrême-Nord. « Le chef de l’État, son excellence Paul Biya, le candidat de la région de l’Extrême-Nord à la prochaine élection présidentielle », a-t-il précisé dans sa déclaration.

Cette annonce survient alors que le Cameroun se prépare pour un scrutin dans près de neuf mois. À ce jour, Paul Biya est l’un des dirigeants les plus anciens d’Afrique. Son mandat a débuté en 1982, après la démission de son prédécesseur, Ahmadou Babatoura Ahidjo. Et depuis, il n’a cessé de conserver son pouvoir à travers des réélections successives.

La Constitution camerounaise ne fixe aucune limite d’âge ni de nombre de mandats pour les candidats à la Présidence. Cela permet à Paul Biya de briguer un nouveau mandat, même à 92 ans, sans contrainte légale. À ce jour, plusieurs autres personnalités politiques camerounaises ont également annoncé leur intention de participer à la course pour la magistrature suprême. En tout, une dizaine de candidats se sont manifestés pour défier le Président en place lors de la prochaine élection.

Paul Biya, né le 13 février 1933 à Mvomékaa, dans la région du Sud, est le deuxième Président de l’histoire du Cameroun indépendant, après Ahmadou Ahidjo, qui a dirigé le pays de 1960 à 1982. Biya a été porté à la Présidence suite à la démission d’Ahidjo, dans un contexte où le pays traversait des moments politiques tendus. Il a su s’imposer comme un dirigeant incontournable sur la scène politique nationale, malgré les critiques et les controverses qui ont marqué son long règne.

Sous son leadership, le Cameroun a connu des évolutions remarquables, tant sur le plan économique que politique, bien que son mandat soit souvent marqué par des contestations internes, notamment en raison des tensions sociopolitiques et des accusations de mauvaise gouvernance. Le climat politique actuel est également agité par les revendications de certaines régions, notamment dans les zones anglophones, où des appels à la sécession et à plus d’autonomie se font entendre.