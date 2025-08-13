Cameroun : l’humoriste Narcisse Kouokam quitte définitivement la scène

Emmanuel Batamag

L’humoriste Narcisse Kouokam
L’humoriste Narcisse Kouokam

Narcisse Kouokam, le célèbre humoriste camerounais a tiré sa révérence, dimanche, le 10 août 2025. Il a succombé des suites des complications chirurgicales au Chu (centre hospitalier universitaire) de Yaoundé.

Né le 29 mars 1962 à Bafoussam (région de l’Ouest Cameroun), Narcisse Kouokam, auteur de plusieurs œuvres humoristiques, de par les témoignages des populations camerounaises et d’ailleurs, a écrit son histoire en Lettres d’or dans les annales de l’humour camerounais. Il s’est distingué par un esprit luisant et un talent inné pour faire rire.

« Narcisse Kouokam était un grand homme de la culture. Il avait un style particulier pour raconter notre vécu quotidien. Lors de ses spectacles, il savait tenir le public en éveil. Il nous a fait rire pendant 35 ans. Maintenant qu’il tire sa révérence, je ne peux que lui dire : « RIP » (rest in peace/repose en paix). Il restera une source d’inspiration pour les jeunes d’ici et d’ailleurs qui voudront bien se lancer dans le domaine de l’humour », déclare l’étudiante Nadine N.

Pour le patriarche Paul Isaac T., « nous ne discutons rien avec le créateur du ciel et de la terre. Chacun d’entre nous partira à son heure. Alors, le décès d’un être, quel que soit son rang social, devrait nous servir de leçon. Je puis même dire, serait une invite à poser de bonnes actions pendant qu’on est encore en vie, cela inspirera les générations présentes et futures. Tout le monde parlera de vous en bien. Qui donc parmi nous oubliera les belles prestations et nombreuses créations de Narcisse Kouokam ? ».

« Mettons l’orgueil de côté, aimons-nous les uns les autres, ce n’est qu’ainsi que nous connaitrons le salut », ajoute-t-il.

Maurice Kamto

Cameroun : Maurice Kamto crie à l’exclusion politique après le rejet de sa candidature

Au Cameroun, le leader du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), Maurice Kamto, ne participera pas à l’élection présidentielle du 12 octobre 2025....
Vote (illustration)

Maurice Kamto écarté de la course à la présidence au Cameroun

Le Conseil constitutionnel du Cameroun examine 35 recours de candidats recalés à la présidentielle du 12 octobre. L'affaire Maurice Kamto, centrée sur une querelle...
Dédicace des ouvrages achetés

Cameroun : dédicace de deux ouvrages en l’honneur de la Professeure Ngo Balépa Aurore à Douala

Il y a plusieurs façons pour rendre un vibrant hommage à un être qui vous est cher, surtout encore en vie. C’est ce que...
