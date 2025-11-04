Tshisekedi à Doha : « La RDC veut bâtir une économie tournée vers l’humain »

Le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, a pris la parole ce mardi 4 novembre à l’ouverture du Deuxième Sommet mondial pour le développement social, organisé sous l’égide des Nations unies à Doha, au Qatar. Une occasion pour le dirigeant congolais de s’adresser directement à son peuple.

Dans un discours à la fois vibrant et engagé, le chef de l’État congolais a rendu hommage à la résilience du peuple congolais, éprouvé par plus de trois décennies de conflits armés, tout en exposant sa vision d’un développement fondé sur la justice sociale et la dignité humaine.

Un hommage à la résilience du peuple congolais

S’exprimant depuis la tribune du Centre national des congrès du Qatar, Félix Tshisekedi a d’abord salué la capacité de résistance des Congolais face à des décennies de violences, de déplacements forcés et de pertes humaines. « Malgré trente années de cycles de conflits et de souffrances, notre peuple demeure debout, digne et résolu à reconstruire son destin », a-t-il déclaré, sous les applaudissements des délégués.

Le Président congolais a souligné que cette endurance du peuple constitue la principale force de la RDC dans son combat pour la paix et le développement, ajoutant que « la justice sociale et la dignité humaine » doivent être au cœur de tout processus de reconstruction nationale.

Les piliers d’un nouveau modèle de développement

Dans son allocution, Félix Tshisekedi a rappelé que le développement social est désormais au centre du projet national congolais. Depuis le début de son mandat, a-t-il expliqué, son gouvernement œuvre à « rompre avec une vision purement extractive et centralisée » pour bâtir une économie tournée vers l’humain et l’égalité des chances entre territoires.

Il a cité plusieurs réformes emblématiques engagées en ce sens :

la gratuité de l’enseignement primaire, instaurée en 2020, qui a permis à plus de 5 millions d’enfants d’aller ou de retourner à l’école ;

la couverture santé universelle, lancée en 2023, garantissant la gratuité des soins pour les femmes enceintes, les mères et les nouveau-nés ;

le programme de développement des 145 territoires, destiné à réduire les inégalités régionales et à rapprocher les services publics des populations rurales.

« Ce sont cinq millions d’histoires individuelles qui ne basculeront pas dans l’analphabétisme et l’exclusion », a affirmé Félix Tshisekedi, soulignant que l’éducation et la santé demeurent les fondements du progrès social.

Un plaidoyer pour une coopération internationale d’égal à égal

Au-delà du cas congolais, Félix Tshisekedi a appelé à une refondation des relations internationales. Selon lui, la coopération au développement ne doit plus être un instrument de dépendance, mais un partenariat basé sur la réciprocité et la responsabilité mutuelle. « La coopération internationale ne doit pas être un système permanent de dépendance. Elle doit être un pacte d’égal à égal où chacun rend des comptes à l’autre », a-t-il martelé.

Le Président congolais a insisté sur la nécessité d’un engagement politique mondial fort, afin que les principes de justice sociale cessent d’être « de simples slogans dans les forums internationaux » pour devenir « une réalité vécue par tous ».

Un nouvel engagement : le programme national d’alimentation scolaire

Clôturant son discours, Félix Tshisekedi a annoncé le déploiement d’un programme national d’alimentation scolaire. Cette initiative vise à garantir qu’aucun enfant ne quitte l’école faute de nourriture, renforçant ainsi la lutte contre la pauvreté et la déscolarisation.

« Nous voulons que chaque enfant congolais ait la possibilité d’apprendre dans la dignité, sans craindre la faim », a-t-il déclaré, précisant que ce programme s’inscrit dans une stratégie plus large de développement du capital humain, considéré comme « le socle du développement durable de la RDC ».

Une vision d’avenir fondée sur la justice sociale

En conclusion, Félix Tshisekedi a appelé à un sursaut collectif mondial pour repenser les priorités du développement, plaçant la dignité humaine au centre des politiques publiques. « La RDC croit en un avenir où la justice sociale cessera d’être une promesse pour devenir un droit collectif et effectif. Cela exige du courage politique et la fin de l’idée que certains peuples seraient condamnés à la pauvreté ou à la guerre ».

Son intervention, saluée par plusieurs délégations africaines et internationales, confirme la volonté du Président congolais de se positionner comme le porte-voix d’une Afrique résiliente et responsable, engagée dans une transformation structurelle de son modèle de développement.