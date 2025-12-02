Kinshasa accueille deux hôtel Marriott malgré les turbulences en RDC

Dans un contexte régional marqué par les tensions persistantes dans l’Est du pays et les défis sécuritaires, Kinshasa vient d’accueillir deux nouveaux établissements du groupe Marriott International. L’ouverture simultanée du Protea Hotel by Marriott et du Four Points by Sheraton marque l’entrée du géant hôtelier américain en République démocratique du Congo, un choix qui peut surprendre mais qui révèle les ambitions économiques de la capitale congolaise.

Alors que la RDC fait régulièrement la une de l’actualité internationale pour ses crises humanitaires et sécuritaires, notamment avec la résurgence du M23 dans le Nord-Kivu, l’arrivée de Marriott à Kinshasa envoie un signal différent. La capitale de 17 millions d’habitants continue d’attirer les investisseurs internationaux, confirmant son statut de poumon économique relativement épargné par les troubles qui affectent les provinces orientales.

Cette dichotomie entre l’image d’instabilité du pays et le dynamisme économique de sa capitale n’est pas nouvelle. Kinshasa reste le centre névralgique des affaires en Afrique centrale, abritant les sièges régionaux de nombreuses organisations internationales, des missions diplomatiques et un secteur privé en expansion constante.

Des établissements pensés pour deux clientèles distinctes

Les deux hôtels, gérés par SARV Management LLC et propriété de SAMAY Hospitality SARL, ciblent des segments complémentaires du marché. Le Protea Hotel, avec ses 88 chambres dans un quartier chic près du fleuve Congo, mise sur l’authenticité locale et propose une première à Kinshasa : une piscine intérieure. Son positionnement près des bureaux gouvernementaux n’est pas anodin dans une ville où la proximité du pouvoir reste stratégique.

Le Four Points by Sheraton, fort de ses 134 chambres en plein quartier des affaires, adopte une approche plus standardisée avec son rooftop et sa piscine extérieure offrant une vue panoramique. Comme l’explique Sandra Schulze-Potgieter, vice-présidente de Marriott International pour la région EMEA, ces ouvertures permettent d’offrir « deux façons distinctes de vivre notre expérience » dans ce marché.

Un pari sur la résilience économique

L’investissement hôtelier de haut standing à Kinshasa traduit une réalité souvent occultée : malgré les défis sécuritaires et politiques, la RDC reste l’un des marchés les plus prometteurs d’Afrique subsaharienne. Ses immenses ressources naturelles, notamment en minerais stratégiques pour la transition énergétique mondiale, continuent d’attirer entreprises et investisseurs.

La présence d’espaces de conférence conséquents dans les deux établissements avec 230 mètres carrés au Four Points, témoigne de l’anticipation d’une demande croissante pour l’organisation d’événements professionnels internationaux. Kinshasa cherche à s’imposer comme hub régional pour les affaires, malgré les turbulences qui secouent régulièrement le pays.

Cette expansion hôtelière ne doit cependant pas masquer les défis structurels auxquels fait face Kinshasa. Les infrastructures urbaines peinent à suivre la croissance démographique galopante, l’approvisionnement électrique reste erratique, et la corruption endémique freine le développement économique. Les nouveaux hôtels devront naviguer dans cet environnement complexe tout en maintenant les standards internationaux de la chaîne Marriott.