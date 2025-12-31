Rajoelina et Mohammed VI face à la Gen Z, Trump frappe au Nigeria, Tshisekedi acculé… Rétrospective des secousses africaines

L’année 2025 a été une période de fortes turbulences à travers le continent africain, où sécurité, politique et mouvements sociaux se sont entrelacés. Des accords contre le trafic de drogues au Nigeria et en Angola aux affrontements armés au Soudan et en RDC, la violence et l’instabilité ont marqué le quotidien de millions de personnes. Parallèlement, la jeunesse, notamment la Gen Z, s’est imposée dans l’espace public au Maroc et à Madagascar, tandis que des dirigeants comme Mohammed VI ou Rajoelina ont vu leur autorité contestée.

Coopération Nigeria–Angola : unir les forces contre le trafic de drogues

L’année 2025 a été marquée par un renforcement notable de la coopération sécuritaire entre le Nigeria et l’Angola dans la lutte contre le trafic de drogues. Face à l’augmentation des routes transatlantiques et régionales, les deux pays ont signé des accords visant à améliorer l’échange de renseignements, la formation des forces spécialisées et la coordination judiciaire.

Cette coopération illustre une prise de conscience : les réseaux criminels prospèrent sur les failles de la gouvernance et les frontières poreuses. En mutualisant leurs capacités, Abuja et Luanda cherchent à endiguer un fléau qui alimente corruption, violence et financement de groupes armés. Ces accords, encore récents, constituent un test pour la diplomatie sécuritaire sud-sud et pour l’efficacité des institutions chargées de leur mise en œuvre.

Nigeria : actions militaires conjointes contre le terrorisme

Au Nigeria, la lutte contre les groupes terroristes s’est intensifiée avec des opérations militaires conjointes, appuyées par des partenaires internationaux. L’armée nigériane, confrontée à des menaces persistantes dans le nord-est et le centre du pays, a multiplié les offensives ciblées, combinant forces terrestres, renseignement aérien et coopération régionale.

Le 25 décembre 2025, des missiles américains ont frappé pour la première fois le Nigeria, ciblant Lakurawa, un groupe jusque-là peu connu mais rapidement devenu une priorité pour Washington et Abuja. Signifiant « les recrues » en haoussa, Lakurawa illustre l’évolution rapide de certaines menaces terroristes en Afrique de l’Ouest. Ses origines remontent au Niger, où une milice d’autodéfense créée en 1997 pour protéger les communautés peules contre les vols de bétail s’est transformée au fil des années en une organisation affiliée à l’État islamique, posant de nouveaux défis sécuritaires.

Soudan : un conflit armé qui s’enlise et une grave crise humanitaire

Le Soudan a vécu une année de violences prolongées, marquée par des affrontements armés aux conséquences dramatiques pour les civils. Les combats ont paralysé les institutions, détruit des infrastructures vitales et provoqué une crise humanitaire d’ampleur. Des millions de personnes ont été déplacées, tandis que l’accès à la nourriture, aux soins et à l’eau potable s’est fortement dégradé. La communauté internationale, malgré des tentatives de médiation, peine à imposer un cessez-le-feu durable.

Est de la RDC : déplacements massifs et violences liées au M23

Dans l’Est de la République démocratique du Congo, la résurgence du M23 a ravivé une insécurité chronique. Les affrontements ont entraîné des déplacements massifs de populations, aggravant une crise humanitaire déjà profonde. Villages désertés, camps surpeuplés et tensions communautaires composent un tableau alarmant. Malgré les efforts diplomatiques régionaux et la présence de forces internationales, la violence persiste, nourrie par des enjeux géopolitiques et économiques difficiles.

Angola : manifestations contre les carburants, colère sociale et répression

En Angola, la hausse des prix des carburants a déclenché des manifestations d’ampleur, révélant une profonde frustration sociale. Les protestations, parfois violentes, ont fait des morts et mis en évidence la fracture entre gouvernants et gouvernés. Pour de nombreux citoyens, l’augmentation du coût de la vie contraste avec la richesse pétrolière du pays et alimente un sentiment d’injustice. La réponse sécuritaire des autorités a suscité des critiques, tant au niveau national qu’international.

Cameroun : contestation politique et long règne de Paul Biya

Au Cameroun, des protestations ont éclaté contre le président Paul Biya et des résultats électoraux jugés contestés par l’opposition. Dans un contexte de longévité au pouvoir, ces mobilisations traduisent une lassitude croissante, notamment chez les jeunes. Les revendications portent sur la transparence électorale, l’emploi et la gouvernance. La réaction des autorités, oscillant entre fermeté et appels au calme, n’a pas dissipé les tensions.

Maroc : la Gen Z dans la rue face aux inégalités

Au Maroc, les manifestations de la Gen Z ont occupé l’espace public, dénonçant les inégalités sociales, le chômage et le coût de la vie. Ces mobilisations, souvent pacifiques mais déterminées, traduisent une nouvelle forme d’engagement, largement relayée sur les réseaux sociaux. Face à ces revendications, le pouvoir, incarné par Mohammed VI, s’efforce de maintenir le cap des réformes tout en préservant la stabilité. Le dialogue social, les politiques d’emploi et l’accès aux services publics sont au cœur des attentes.

Madagascar : jeunesse mobilisée et pouvoir contesté

À partir du 25 septembre 2025, Madagascar a été le théâtre d’une mobilisation massive menée par Gen Z Madagascar. Ce mouvement, né des frustrations liées aux coupures d’eau et d’électricité, s’est rapidement transformé en un vaste soulèvement contre la corruption, le népotisme et la mauvaise gestion du pays. Les manifestations ont été sévèrement réprimées, entraînant de nombreux blessés et plusieurs dizaines de morts selon l’ONU.

Face à cette pression, le Président Andry Rajoelina a tenté de calmer la situation en remaniant son gouvernement et en appelant au dialogue, mais sans résultat. La défection d’une unité clé de l’armée a conduit à son impeachment et à la fuite du Président. Un gouvernement de transition, dirigé par le colonel Michael Randrianirina, a alors pris le pouvoir, preuve du rôle déterminant d’une jeunesse organisée et connectée.