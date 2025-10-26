Madagascar : l’ex-président Rajoelina perd sa nationalité

Maceo Ouitona

Lecture 3 min.
Andry Rajoelina
Andry Rajoelina

Le gouvernement malgache a officialisé ce vendredi 24 octobre la perte de la nationalité malgache de l’ancien président Andry Rajoelina. La publication d’un décret signé par le Premier ministre Herintsalama Rajaonarivelo au Journal officiel, et confirmée par son entourage à RFI, stipule que l’ex-chef de l’État ne conserve désormais plus que sa nationalité française.

Cette décision pourrait sceller définitivement le destin politique de l’homme qui a dominé la scène malgache pendant des années.

Une double nationalité tardivement révélée

La déchéance de la nationalité malgache d’Andry Rajoelina est le résultat direct de l’acquisition volontaire de la nationalité française par naturalisation en 2014, comme l’atteste un décret signé à l’époque par le Premier ministre français, Manuel Valls. Pendant près de dix ans, l’ancien président a réussi à dissimuler cette double appartenance, une situation qui n’a été révélée qu’en juin 2023, à quelques mois de l’élection présidentielle.

Face à la polémique, Rajoelina s’était défendu en expliquant que cette démarche visait à « faciliter l’installation de ses enfants en France afin qu’ils y poursuivent leurs études ». Un argument sentimental qui n’avait toutefois pas réussi à calmer la controverse sur sa légitimité à diriger le pays. Il avait alors déclaré que « ce bout de papier n’enlève en rien le sang qui coule en moi », un plaidoyer désormais mis à mal par la décision du gouvernement.

LIRE AUSSI
Lire aussi 1
Madagascar : l’État lance une offensive contre la corruption et le détournement des fonds publics

L’application rigoureuse du code de la nationalité

La décision des nouvelles autorités malgaches se base sur le Code de la nationalité en vigueur depuis 1960. L’article 42 du Titre 3, relatif à la « perte et à la déchéance de la nationalité malgache », est sans équivoque : tout Malgache qui acquiert volontairement une nationalité étrangère perd ipso facto sa nationalité malgache.

L’application stricte de cette disposition, qui avait été ignorée ou dissimulée pendant une décennie, devient aujourd’hui l’instrument légal de l’éviction politique de l’ancien président. Cette déchéance est d’autant plus significative qu’elle intervient peu après la destitution d’Andry Rajoelina le 14 octobre par l’Assemblée nationale malgache, suite à des manifestations portées par la « génération Z ».

Un avenir politique scellé

Au-delà de l’impact personnel, cette perte de nationalité a des répercussions politiques majeures. Sans la nationalité malgache, l’ex-chef de l’État ne remplit plus les conditions constitutionnelles pour se présenter à une élection présidentielle sur la Grande Île. L’article 4 de la Constitution malgache est formel sur la nécessité de détenir la nationalité malgache pour être candidat à la magistrature suprême. L’avenir politique d’Andry Rajoelina semble ainsi définitivement scellé.

Ce contexte de forte instabilité politique s’accompagne d’un autre développement : l’arrestation de son assistant, Maminiaina Ravatomanga, à Maurice. Soupçonné de blanchiment d’argent, cet assistant s’était réfugié sur l’île voisine alors que le pouvoir de Rajoelina s’effritait. Ces deux événements concomitants, la déchéance de nationalité et l’arrestation d’un proche, envoient un signal sur la volonté des nouvelles autorités de tourner la page de l’ère Rajoelina.

Maceo Ouitona
LIRE LA BIO
Maceo Ouitona est journaliste et chargé de communication, passionné des enjeux politiques, économiques et culturels en Afrique. Il propose sur Afrik des analyses pointues et des articles approfondis mêlant rigueur journalistique et expertise digitale
Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

Mon pays va mal : le rêve malien devenu calvaire, le cri d’un peuple trahi!

Mon pays va mal : le rêve malien devenu calvaire, le cri d’un peuple trahi!

Le Mali traverse l’une des périodes les plus sombres de son histoire récente. Ce qui devait être une ère de renouveau, née de la...
Mamy Ravatomanga

Maurice : l’homme d’affaires malgache Mamy Ravatomanga placé en état d’arrestation

L’affaire Mamy Ravatomanga secoue l’île Maurice et Madagascar. Proche de l’ancien Président malgache Andry Rajoelina, le puissant homme d’affaires a été officiellement informé par...
Le Professeur Dorothé Sossa, président de la nouvelle Cour constitutionnelle du Bénin

Bénin, affaire du parrainage Sodjinou : la Cour constitutionnelle se déclare incompétente, Yayi rencontre Talon

Saisie par le parti Les Démocrates dans l’affaire du retrait de parrainage du député Michel Sodjinou, la Cour constitutionnelle a rendu, jeudi 23 octobre...
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES SEPTEMBRE 2025Gestion des cookies
© Afrik 2025