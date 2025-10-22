Madagascar : l’État lance une offensive contre la corruption et le détournement des fonds publics

Etienne Dione

Lecture 3 min.
Colonel Randrianirina
Colonel Randrianirina

Dans le cadre d’une vaste réforme institutionnelle, les nouvelles autorités malgaches enclenchent une série de mesures fermes visant à sécuriser les ressources de l’État, restaurer la transparence dans la gestion publique et instaurer une gouvernance exemplaire.

Sous la direction du président de la Refondation, le colonel Michaël Randrianirina, et du Premier ministre civil Herintsalama Rajaonarivelo, Madagascar inaugure une nouvelle phase politique marquée par la lutte contre la corruption et la protection des biens publics. Le mot d’ordre: « tolérance zéro » envers toutes les formes de malversations. Un communiqué de la Primature, publié le 21 octobre, insiste sur le fait que toute personne impliquée dans des détournements devra restituer les fonds ou biens indûment acquis, qu’elle réside sur le territoire national ou à l’étranger. Aucun statut ni lien de proximité ne sera pris en compte pour échapper à la justice.

Des actions immédiates pour préserver le patrimoine national

En attendant la formation complète du nouveau gouvernement, plusieurs mesures conservatoires ont déjà été mises en œuvre. Tous les hauts responsables des ministères, des institutions et des organismes rattachés à la Primature ont été sommés de réaliser un inventaire exhaustif des biens de l’État : véhicules, équipements, matériels de bureau, ainsi que les dossiers en cours.

LIRE AUSSI
Lire aussi 2
Président de la Rénovation de la République de Madagascar, le Colonel Michaël Randrianirina a prêté serment

Par ailleurs, une interdiction temporaire de sortie du territoire a été imposée à ces responsables, sauf autorisation expresse, afin d’éviter toute fuite ou disparition d’informations sensibles avant la passation des pouvoirs. Les engagements budgétaires sont également gelés, à l’exception des dépenses alimentaires. Une série d’audits de gestion sera menée sur une période de trois mois, pour établir les responsabilités et détecter d’éventuelles anomalies dans la gestion passée.

Réformer l’administration publique en profondeur

En parallèle, la Présidence a annoncé la suspension immédiate de tous les concours de recrutement dans la fonction publique. Cette décision vise à réorganiser les modalités d’accès à la fonction publique sur des bases équitables et transparentes. Selon le communiqué de la Présidence, chaque ministère devra élaborer un décret spécifique pour encadrer cette mesure, garantissant à terme des concours ouverts, méritocratiques et exempts de toute influence politique.

LIRE AUSSI
Lire aussi 1
Madagascar : qui est Herintsalama Rajaonarivelo, Premier ministre de la Refondation nommé pour une gouvernance apolitique

Cette pause dans les recrutements s’inscrit dans une volonté plus large de modernisation administrative et de moralisation de la vie publique, considérées comme des conditions préalables au redressement durable du pays. Le choix de Herintsalama Rajaonarivelo comme chef du gouvernement illustre la volonté du Président Randrianirina de confier les rênes du pays à un technocrate aguerri. Ancien président de la BNI Madagascar, Rajaonarivelo bénéficie d’une solide réputation dans le domaine économique et managérial.

Pilotage plus efficient de l’appareil d’État

Sa nomination marque un tournant dans la gestion des affaires publiques, avec l’introduction de pratiques plus rigoureuses et d’un cadre de gouvernance inspiré des standards internationaux. Il entend mettre en place un pilotage plus efficient de l’appareil d’État, tout en instaurant des garde-fous pour éviter les dérives du passé. Le Président Randrianirina a également lancé un appel aux partenaires internationaux afin de soutenir la refondation politique et économique du pays.

La coopération multilatérale est perçue comme un levier essentiel pour accompagner les efforts nationaux et assurer la stabilité institutionnelle ainsi que le développement durable de Madagascar. L’objectif étant de créer un environnement propice aux investissements, à la création d’emplois et à la réduction de la pauvreté, tout en reconstruisant la confiance entre l’administration et la population.

Avatar photo
Très attaché à l’Afrique Centrale que je suis avec une grande attention. L’Afrique Australe ne me laisse pas indifférent et j’y fais d’ailleurs quelques incursions
Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

Conducteurs de motos "Jakarta"

Sénégal, la ville de Dakar livrée aux motos-taxis : chronique d’un désordre annoncé

Les klaxons s’entremêlent aux cris des passants. Le vrombissement incessant des moteurs à deux roues résonne dans tous les quartiers. À Dakar, les motos-taxis,...
Olusegun Obasanjo

L’ancien président nigérian Olusegun Obasanjo milite à Washington pour le développement de l’Afrique

L'ancien chef d'État nigérian a réuni le 16 octobre 2025 dans la capitale américaine des dirigeants africains et des responsables d'institutions financières pour repenser...
Soudan : la justice américaine condamne BNP Paribas pour complicité d’exactions

Soudan : la justice américaine condamne BNP Paribas pour complicité d’exactions

Un jury américain a condamné BNP Paribas à verser 21 millions de dollars à trois réfugiés soudanais pour complicité d’exactions sous le régime d’Omar...
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES SEPTEMBRE 2025Gestion des cookies
© Afrik 2025