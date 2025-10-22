Madagascar : l’État lance une offensive contre la corruption et le détournement des fonds publics

Dans le cadre d’une vaste réforme institutionnelle, les nouvelles autorités malgaches enclenchent une série de mesures fermes visant à sécuriser les ressources de l’État, restaurer la transparence dans la gestion publique et instaurer une gouvernance exemplaire.

Sous la direction du président de la Refondation, le colonel Michaël Randrianirina, et du Premier ministre civil Herintsalama Rajaonarivelo, Madagascar inaugure une nouvelle phase politique marquée par la lutte contre la corruption et la protection des biens publics. Le mot d’ordre: « tolérance zéro » envers toutes les formes de malversations. Un communiqué de la Primature, publié le 21 octobre, insiste sur le fait que toute personne impliquée dans des détournements devra restituer les fonds ou biens indûment acquis, qu’elle réside sur le territoire national ou à l’étranger. Aucun statut ni lien de proximité ne sera pris en compte pour échapper à la justice.

Des actions immédiates pour préserver le patrimoine national

En attendant la formation complète du nouveau gouvernement, plusieurs mesures conservatoires ont déjà été mises en œuvre. Tous les hauts responsables des ministères, des institutions et des organismes rattachés à la Primature ont été sommés de réaliser un inventaire exhaustif des biens de l’État : véhicules, équipements, matériels de bureau, ainsi que les dossiers en cours.

Par ailleurs, une interdiction temporaire de sortie du territoire a été imposée à ces responsables, sauf autorisation expresse, afin d’éviter toute fuite ou disparition d’informations sensibles avant la passation des pouvoirs. Les engagements budgétaires sont également gelés, à l’exception des dépenses alimentaires. Une série d’audits de gestion sera menée sur une période de trois mois, pour établir les responsabilités et détecter d’éventuelles anomalies dans la gestion passée.

Réformer l’administration publique en profondeur

En parallèle, la Présidence a annoncé la suspension immédiate de tous les concours de recrutement dans la fonction publique. Cette décision vise à réorganiser les modalités d’accès à la fonction publique sur des bases équitables et transparentes. Selon le communiqué de la Présidence, chaque ministère devra élaborer un décret spécifique pour encadrer cette mesure, garantissant à terme des concours ouverts, méritocratiques et exempts de toute influence politique.

Cette pause dans les recrutements s’inscrit dans une volonté plus large de modernisation administrative et de moralisation de la vie publique, considérées comme des conditions préalables au redressement durable du pays. Le choix de Herintsalama Rajaonarivelo comme chef du gouvernement illustre la volonté du Président Randrianirina de confier les rênes du pays à un technocrate aguerri. Ancien président de la BNI Madagascar, Rajaonarivelo bénéficie d’une solide réputation dans le domaine économique et managérial.

Pilotage plus efficient de l’appareil d’État

Sa nomination marque un tournant dans la gestion des affaires publiques, avec l’introduction de pratiques plus rigoureuses et d’un cadre de gouvernance inspiré des standards internationaux. Il entend mettre en place un pilotage plus efficient de l’appareil d’État, tout en instaurant des garde-fous pour éviter les dérives du passé. Le Président Randrianirina a également lancé un appel aux partenaires internationaux afin de soutenir la refondation politique et économique du pays.

La coopération multilatérale est perçue comme un levier essentiel pour accompagner les efforts nationaux et assurer la stabilité institutionnelle ainsi que le développement durable de Madagascar. L’objectif étant de créer un environnement propice aux investissements, à la création d’emplois et à la réduction de la pauvreté, tout en reconstruisant la confiance entre l’administration et la population.