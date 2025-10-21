L’ancien président nigérian Olusegun Obasanjo milite à Washington pour le développement de l’Afrique

Franck Biyidi

Lecture 3 min.
Olusegun Obasanjo
Olusegun Obasanjo

L’ancien chef d’État nigérian a réuni le 16 octobre 2025 dans la capitale américaine des dirigeants africains et des responsables d’institutions financières pour repenser le modèle de développement du continent. Au cœur des discussions : la nécessité de remplacer l’aide traditionnelle par le commerce et l’investissement, avec notamment le soutien d’Afreximbank qui a mobilisé plus de 22 milliards de dollars en 2024.

À l’initiative de l’ancien président Olusegun Obasanjo, des dirigeants africains et des responsables d’institutions financières se sont réunis à Washington, la capitale des États-Unis, avec pour objectif de débattre sur les financements innovants pour le développement du continent africain.

Un appel à rompre avec la dépendance à l’aide extérieure

L’ancien président, en prenant la parole pour expliquer la raison de cette rencontre, a souligné que le développement de l’Afrique a longtemps été freiné par sa dépendance à l’aide et aux emprunts extérieurs. C’est pourquoi il a déclaré devant ses invités : « Nous ne pouvons plus dépendre de l’aide, nous allons parler de commerce au lieu d’aide, nous devons désormais accorder une grande importance à l’investissement et au commerce. Nous ne développerons pas l’Afrique en empruntant de l’argent pour les dépenses courantes, nous développerons l’Afrique grâce à l’investissement dans tous les domaines de notre développement. »

Pour étayer cette déclaration et cette initiative, il a rappelé les 61 milliards de dollars d’aide publique au développement reçus en 2023 par le continent africain, un montant qui reste insuffisant face aux besoins réels du continent.

Le rôle clé des institutions financières panafricaines

Afreximbank
Afreximbank

Olusegun Obasanjo a également rappelé l’importance pour les banques de développement et le secteur privé de faciliter la mise en place d’infrastructures pouvant favoriser le commerce. Pour illustrer sa pensée, il a mis en lumière le rôle joué par Afreximbank, qu’il considère comme essentiel pour transformer les opportunités africaines en véritables projets de développement.

En effet, la banque panafricaine a approuvé 22 milliards de dollars US, décaissé 18,7 milliards de dollars US et déclaré un bénéfice net de 973,5 millions de dollars US rien qu’en 2024. Ces chiffres démontrent son impact croissant sur le déficit de financement annuel estimé à 800 milliards de dollars US en Afrique.

Vers une transformation autofinancée de l’Afrique

Tout au long des échanges, le président Obasanjo a tenu à démontrer que le continent africain peut financer sa propre transformation en convertissant l’ambition stratégique en résultats de développement tangibles. Cette transformation passerait par :

  • La structuration du financement du commerce africain
  • Le soutien au développement des chaînes de valeur
  • L’investissement dans des initiatives régionales telles que le Système Panafricain de Paiement et de Règlement (PAPSS)
  • Le renforcement de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAF)

Ces mécanismes représentent, selon l’ancien président nigérian, les véritables leviers qui permettront à l’Afrique de prendre en main son destin économique et de réduire progressivement sa dépendance vis-à-vis de l’extérieur.

Avatar photo
LIRE LA BIO
Franck Biyidi est diplômé de l'IRIC (Institut des Relations Internationales du Cameroun) je suis spécialiste des relations internationales au sein de la Francophonie et de l'Union Africaine et de tout ce qui touche la diplomatie en Afrique francophone
Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

Soudan : la justice américaine condamne BNP Paribas pour complicité d’exactions

Soudan : la justice américaine condamne BNP Paribas pour complicité d’exactions

Un jury américain a condamné BNP Paribas à verser 21 millions de dollars à trois réfugiés soudanais pour complicité d’exactions sous le régime d’Omar...
Le roi Mohammed VI et le Président Abdelmadjid Tebboune

Maroc-Algérie : vers un accord de paix historique ? Les États-Unis en médiateurs discrets

L'émissaire américain Steve Witkoff a annoncé le 19 octobre sur CBS que Washington œuvre activement pour un accord de paix entre le Maroc et...
Paix entre RDC et Rwanda : que peut réellement changer la réunion de Washington des 21 et 22 octobre ?

Paix entre RDC et Rwanda : que peut réellement changer la réunion de Washington des 21 et 22 octobre ?

À un moment charnière pour la stabilité régionale, la RDC et le Rwanda participent à une nouvelle rencontre à Washington afin d’évaluer l’évolution de...
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES SEPTEMBRE 2025Gestion des cookies
© Afrik 2025