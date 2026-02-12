Cyclone Gezani à Madagascar : le bilan passe à 36 morts, Tamatave dévastée et état de sinistre national décrété

Madagascar fait face à l’une des catastrophes naturelles les plus meurtrières de ces dernières années après le passage du cyclone Gezani. Avec des dizaines de victimes, des milliers de sinistrés et une ville stratégique comme Tamatave largement détruite, les autorités ont activé l’état de sinistre national et intensifié les opérations de secours, tandis que la tempête poursuit sa route dans l’océan Indien.

Le passage du cyclone tropical Gezani sur le nord-est de Madagascar a plongé le pays dans le deuil et l’urgence. Selon un dernier bilan dressé par les autorités, au moins 36 personnes ont perdu la vie et six autres sont portées disparues après le violent épisode météorologique qui a balayé l’île mardi soir. La majorité des victimes se trouvent dans la ville côtière de Tamatave (Toamasina), durement touchée par des vents extrêmes et des pluies torrentielles.

Tamatave détruite à 75% : une catastrophe d’envergure

Face à l’ampleur du drame, le gouvernement a décrété l’état de sinistre national et lancé un appel à la solidarité internationale. Les opérations de secours se poursuivent dans un contexte particulièrement difficile, marqué par des infrastructures endommagées et des quartiers entiers coupés du monde. Deuxième plus grande ville du pays et principal port malgache, Tamatave concentre l’essentiel des destructions. Les autorités locales estiment qu’environ 75% de la ville a subi des dégâts importants.

Toitures arrachées, habitations effondrées, routes bloquées par des débris : le paysage urbain a été profondément bouleversé en quelques heures. Les rafales, atteignant jusqu’à 250 km/h, ont littéralement dévasté plusieurs quartiers. Les images diffusées montrent des arbres déracinés, des poteaux électriques couchés et des bâtiments éventrés. De nombreuses familles ont perdu leur logement et cherchent refuge chez des proches ou dans des centres d’accueil d’urgence.

Vents extrêmes et pluies diluviennes : un cyclone d’une rare intensité

L’accès à l’électricité reste très perturbé, compliquant la coordination des secours et la communication avec certaines zones sinistrées. Le cyclone Gezani se distingue par sa puissance exceptionnelle. Avec des vents moyens estimés à près de 185 km/h et des rafales dépassant les 250 km/h, la tempête figure parmi les plus violentes à avoir frappé Madagascar ces dernières décennies. Les météorologues soulignent que son impact pourrait être comparable à celui des cyclones historiques qui ont marqué la région.

Outre la force des vents, les pluies abondantes ont provoqué des inondations soudaines dans plusieurs localités. Les sols saturés ont favorisé des glissements de terrain, aggravant les dégâts matériels et compliquant les opérations de secours. Dans certaines zones, des quartiers entiers sont restés sous les eaux pendant plusieurs heures, accentuant la détresse des habitants.

Secours débordés et priorités d’urgence

Sur le terrain, les équipes de secours font face à un défi logistique majeur. Les routes obstruées par des arbres et des débris ralentissent l’acheminement de l’aide humanitaire. Les autorités concentrent leurs efforts sur trois priorités : sécuriser les zones les plus exposées, rétablir les axes de circulation et fournir une assistance aux populations déplacées. Des centres d’hébergement temporaires ont été mis en place pour accueillir les sinistrés. Cependant, les besoins restent considérables en matière d’eau potable, de nourriture et de soins médicaux.

Les hôpitaux de la région, déjà fragiles, doivent gérer un afflux de blessés dans un contexte de pénurie d’électricité et de ressources. Les écoles ont été fermées dans les régions placées en alerte maximale. Les autorités préviennent que le bilan humain pourrait encore évoluer, notamment dans les zones isolées où les communications sont interrompues. En décrétant l’état de sinistre national, le gouvernement malgache entend mobiliser l’ensemble des ressources disponibles et solliciter l’appui de la communauté internationale.

Le cyclone Gezani pour menacer le Mozambique ?

Madagascar, régulièrement exposée aux cyclones tropicaux, reste particulièrement vulnérable face à ces phénomènes extrêmes, dont l’intensité semble s’accentuer au fil des années. Après avoir traversé Madagascar d’est en ouest, le cyclone Gezani poursuit désormais sa trajectoire au-dessus de l’océan Indien et pourrait menacer le Mozambique dans les prochains jours. Les autorités régionales suivent de près son évolution.