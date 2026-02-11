Madagascar frappé par le cyclone Genazi : au moins 20 morts et des dégâts massifs à Toamasina

Le cyclone Genazi frappe Madagascar : au moins 20 morts, des dizaines de blessés et des dégâts massifs à Toamasina.

Le cyclone Genazi a violemment traversé Madagascar d’est en ouest, provoquant au moins 20 morts, des dizaines de blessés et d’importants dégâts matériels. La ville portuaire de Toamasina a été particulièrement touchée par des vents dépassant 250 km/h. Les secours sont débordés face à l’ampleur des destructions. La tempête se dirige désormais vers le Mozambique.

Une catastrophe humaine et matérielle

Madagascar fait face à une nouvelle catastrophe naturelle majeure. Le passage du cyclone Genazi a causé la mort d’au moins 20 personnes et fait 33 blessés, selon les autorités. Quinze personnes sont également portées disparues, laissant craindre un bilan humain plus lourd dans les jours à venir.

Les régions de l’est du pays ont été les premières frappées, notamment la ville de Toamasina, deuxième agglomération du pays et principal port malgache. Sur place, les images témoignent d’une ville dévastée : arbres déracinés, habitations effondrées, routes impraticables.

Madagascar : l’île dresse le bilan après le passage dévastateur du cyclone Fytia

Des vents d’une violence exceptionnelle

Le cyclone s’est distingué par sa puissance exceptionnelle. Les rafales ont atteint jusqu’à 260 km/h, avec des vents moyens estimés à près de 185 km/h. Selon les analyses météorologiques, l’impact direct de Genazi pourrait rivaliser avec celui du cyclone Geralda en 1994, considéré comme l’un des plus violents de l’ère satellitaire dans la région.

L’ampleur des dégâts est considérable. D’après l’organisation Action contre la Faim, près de 90 % des toitures de Toamasina ont été totalement ou partiellement arrachées. De nombreux quartiers sont privés d’électricité, plongeant la ville dans le noir.

Une ville paralysée et des secours débordés

Les infrastructures ont été fortement touchées. Des poteaux électriques et des arbres jonchent les routes, rendant la circulation extrêmement difficile. Plusieurs magasins ont vu leurs portes arrachées par la violence des rafales, tandis que des habitations sont inondées.

Face à la situation, les secours tentent de répondre aux urgences, mais les moyens restent limités. Dans certaines zones, des habitants ont dû accueillir chez eux des dizaines de sinistrés ayant perdu leur logement.

Les écoles ont été fermées dans les régions placées en alerte rouge, tandis que les autorités peinent encore à établir un bilan complet en raison des coupures d’électricité et des difficultés d’accès.

Le gouvernement mobilisé sur le terrain

Le chef de la transition malgache, le colonel Michael Randrianirina, s’est rendu sur place pour évaluer les dégâts et coordonner la réponse d’urgence. Les autorités redoutent que le nombre de victimes augmente à mesure que les équipes accèdent aux zones isolées.

Dans plusieurs quartiers côtiers, les habitants craignent déjà de lourdes pertes humaines, les premières évaluations restant encore incomplètes.

Après avoir traversé Madagascar, le cyclone Genazi poursuit sa route dans l’océan Indien et pourrait toucher le Mozambique dans les prochains jours. Les autorités régionales suivent désormais de près l’évolution de la tempête, alors que la saison cyclonique se poursuit.