Présidentielle en RDC : Martin Fayulu tourne casaque

Martin Fayulu est officiellement candidat à la Présidentielle de décembre 2023, en RDC. Le président de l’ECiDé est revenu sur sa décision de ne pas participer au jeu tant que le fichier électoral ne sera pas audité par un cabinet externe.

« Ayant suivi la demande pressante de la population, la coalition Lamuka a décidé de déposer ma candidature pour la Présidentielle de décembre 2023. Nous allons continuer à nous battre pour exiger davantage la transparence des élections. Comme nous n’avons pas eu la transparence par l’audit du fichier électoral, nous l’aurons dans la surveillance des élections ». Ainsi s’exprimait, ce samedi, Martin Fayulu. Ce faisant, le candidat malheureux à la Présidentielle de 2018 fait une volte-face qui aura sans doute des conséquences dans sa propre famille politique.

Retour sur les faits

19 Juin 2023. Martin Fayulu fait une déclaration fracassante : « Nous annonçons à l’opinion nationale et internationale que nous avons décidé de ne pas déposer les candidatures de nos membres à tous les niveaux des élections, tant que le fichier électoral, la liste des électeurs ne sera pas refaite dans la transparence et auditée par un cabinet extérieur compétent ». Et d’ajouter : « Il faut savoir dire non quand il le faut ». En faisant cette annonce, le président de l’ECiDé s’éloigne des trois autres leaders de l’opposition avec qui il avait constitué un quatuor qui avançait la main dans la main, depuis quelques mois. Moïse Katumbi, Augustin Matata Ponyo et Delly Sesanga n’ont, en effet, pas voulu suivre Martin Fayulu dans cette aventure. Contre la politique de la chaise vide, ils sont, et ne l’ont point caché. Martin Fayulu se retrouve donc seul.

Même dans son propre parti, la pilule semble trop amère pour être avalée facilement. Deux jours après l’annonce du chef, le député national Ados Ndombasi, élu de l’ECiDé, lui adresse une lettre ouverte. Dans cette missive, le député supplie son leader de revoir sa position. Rien n’y fit. Martin Fayulu persista et signa. Une semaine plus tard, Ados Ndombasi démissionna du parti.

Une décision de Fayulu apparemment non mûrie

Pendant que le dépôt des dossiers pour les Législatives se déroulait, Martin Fayulu est resté rigide. Empêchant les cadres de son parti qui souhaitaient déposer leur candidature de le faire. Et maintenant, lui-même retourne sa veste, à une semaine de la clôture du dépôt des candidats. En se cachant sous une certaine « demande pressante de la population ». Une demande qu’il avait complètement ignorée au moment du dépôt des dossiers pour la députation. Mais, une demande qui devient subitement importante et incontournable lorsque lui-même se trouve concerné.

Cela laisse entrevoir que la décision de boycotter le jeu électoral n’avait pas été bien pensée par Martin Fayulu qui, du reste, semble être le seul à décider de tout au sein de son parti. Il avait sans doute mal jugé ses forces et sa capacité à faire fléchir ou non la CENI. Avoir ravalé ses propos, à cette étape-ci, pourrait coûter quelque chose à Martin Fayulu qui aurait mieux fait de réfléchir profondément avant de prendre position. En politique, il est des faux pas qu’il vaut mieux éviter de faire.