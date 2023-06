Martin Fayulu : démocrate convaincu ou dictateur caché ?

La décision de Martin Fayulu de ne présenter aucun candidat pour le compte des élections de décembre 2023 ne passe pas dans son propre parti. Le député national élu sur la liste de l’ECiDé, Ados Ndombasi, lui a adressé une lettre ouverte, mercredi, pour lui demander de revenir sur sa décision. Cette lettre soulève un coin de voile sur la personnalité de Martin Fayulu et amène à s’interroger.

Martin Fayulu veut manifester son désaccord avec le processus électoral en boycottant les élections prochaines. Il a annoncé sa décision, lundi dernier, en ces termes : « Nous annonçons à l’opinion nationale et internationale que nous avons décidé de ne pas déposer les candidatures de nos membres à tous les niveaux des élections, tant que le fichier électoral, la liste des électeurs ne sera pas refaite dans la transparence et auditée par un cabinet extérieur compétent ». Dans cette déclaration, le président de l’ECiDé n’a pas obtenu le soutien de deux autres cadors de l’opposition, Moïse Katumbi et Augustin Matata Ponyo qui se sont tout de suite désolidarisés de lui. Cela est un fait. Mais le problème, c’est que même au sein de son propre parti, la position de Martin Fayulu ne fait pas l’unanimité.

L’appel du député Ados Ndombasi

La preuve, deux jours après sa déclaration, le député national Ados Ndombasi, un des élus du parti ECidé à l’Assemblée nationale adresse une lettre officielle à son président. Et dans cette lettre, le député supplie son président de revoir sa copie. En voici quelques extraits saillants : « Votre décision annoncée solennellement, lors de votre dernière conférence de presse du 19 juin courant, a provoqué de vives réactions au sein de la population congolaise qui s’est sentie abandonnée comme un pauvre orphelin, à l’instar des habitants du Nord Kivu et de l’ituri, qui comptaient sur vous pour restaurer la paix dans l’est de la République démocratique du Congo ».

« Monsieur le président élu, je considère cette sentence qui tombe à quelques jours du dépôt des candidatures, comme un suicide collectif d’autant plus qu’elle énerve la résolution 24 du congrès de notre parti tenu à Kisangani dans la province de la Tshopo du 11 au 14 juillet 2022 ».

« Je vous conjure d’écouter la voix du peuple et de revenir sur votre décision devant vos électeurs au meeting de ce dimanche 25 juin, afin de ne pas mettre en péril les efforts collectifs et le travail acharné abattu par les membres de Lamuka en général et ceux de l’ECiDé en particulier. De plus, votre retrait provisoire va désorienter des millions de Congolais qui se sont enrôlés massivement sur votre invitation sans parler de nos différentes bases péniblement constituées ».

Comment fonctionnent les organes de l’ECiDé ?

Cette lettre du député de l’ECiDé appelle des interrogations : comment fonctionnent les organes du parti ? Comment se prennent les décisions ? Comment Martin Fayulu a-t-il pris une décision aussi grave ? Puisque la lettre amène à constater que le président n’a visiblement consulté ni sa base ni son état-major avant de prendre une décision si capitale pour la vie du parti. Et la déduction naturelle qui se fait, c’est que l’ECiDé qui aspire à diriger la RDC et à y garantir le respect des libertés démocratiques n’est pas lui-même démocratique dans son fonctionnement. Ce qui veut dire que Martin Fayulu n’est en réalité pas le démocrate pour lequel il tente de se faire passer.

La décision du député d’écrire une lettre ouverte semble signifier que la discussion à l’interne, s’il y en a eu, n’a pas porté de fruits. Le président de l’ECiDé prendrait plutôt ses décisions en solitaire, se foutant de l’avis de ses proches. C’est ce que traduisent en tout cas son choix de ne pas présenter de candidats aux prochaines élections, et la lettre ouverte du député du parti qui s’en est suivie. Si Martin Fayulu persiste dans cette voie, il risque de provoquer des mécontentements et même des départs de son parti, à six mois d’élections majeures.