RDC : le député Ados Ndombasi claque la porte de l’ECidé

Une semaine après la publication de sa lettre ouverte au président de l’ECiDé, Martin Fayulu, le député Ados Ndombasi a rendu sa démission du parti.

Ados Ndombasi, député national élu de Kinshasa, dans la circonscription de Funa, sur la liste de l’ECiDé, n’est plus membre du parti de Martin Fayulu. Il a fait l’annonce, ce jeudi, à l’occasion d’une conférence de presse. Environ une semaine après sa première sortie médiatique à travers une lettre ouverte à son président. « À l’aube de la posture tranchée du Président élu Martin Fayulu de se retirer provisoirement du processus, posture que je respecte, mais dont je diverge, et après mûre réflexion, grande est mon affliction de vous annoncer mon départ du parti ECiDé. Cette décision vise l’unique but de poursuivre mon combat politique que je mène pour l’intérêt général du peuple congolais », commence-t-il.

Avant de rassurer ses mandants : « Soyez rassurés que ma vision de défendre les intérêts de mes compatriotes, quoi qu’il en coûte, reste intacte et elle n’est pas circonscrite dans les limites d’une formation politique. Elle demeure universelle et intemporelle. Je voudrais ici exprimer toute ma gratitude à l’égard du Commandant du peuple Martin Fayulu pour son soutien et son encadrement ».

Une démission sans surprise

Le 21 juin 2023, deux jours après l’annonce faite par Martin Fayulu de ne présenter aucun candidat aux différentes élections tant que « le fichier électoral, la liste des électeurs ne sera pas refaite dans la transparence et auditée par un cabinet extérieur compétent », Ados Ndombasi avait littéralement supplié son président de revenir sur sa position. « Je vous conjure d’écouter la voix du peuple et de revenir sur votre décision devant vos électeurs au meeting de ce dimanche 25 juin, afin de ne pas mettre en péril les efforts collectifs et le travail acharné abattu par les membres de Lamuka en général et ceux de l’ECiDé en particulier », avait-il déclaré.

Mais, le dimanche 25 juin, à l’occasion du meeting organisé par l’opposition, Martin Fayulu est resté droit dans ses bottes. La démarche de Ados Ndombasi n’a pas abouti. Sa démission n’est donc guère une surprise.