RDC, Martin Fayulu : « Nous ne déposerons pas nos dossiers de candidature… »

Martin Fayulu ne participera pas aux élections tant que la CENI ne donnera pas satisfaction à sa revendication principale. Telle est la position communiquée à la presse, ce mercredi, par l’opposant.

Martin Fayulu n’entend pas varier sa position. Ou la CENI accède à sa requête et demande un nouvel audit du fichier électoral ou il ne participe pas aux élections. C’est la substance du message délivré par le leader de l’ECiDé à la presse, ce mercredi. « Non, cette fois-ci, ça ne passera pas (…) Nous devons refuser que la CENI poursuive allègrement l’œuvre de se servir du peuple comme strapontin pour la matérialisation de la fraude et de nous vendre une illusion de démocratie », a avancé l’opposant. Pour Martin Fayulu, l’opposition est en droit d’exiger qu’un cabinet externe audite le fichier électoral.

Ceci dans la mesure où « l’audit externe par un organisme indépendant et réputé a pour but d’apprécier l’intégrité et l’inclusivité des données collectées en rapport avec les standards internationaux, de vérifier et de certifier la conformité par rapport aux lois et règlements de la RDC ». Et d’ajouter : « L’audit externe du fichier électoral est nécessaire pour s’assurer de l’authenticité des données envoyées au centre national de traitement uniquement par les différents bureaux d’enrôlement cartographiés par la CENI, et ainsi mettre en confiance toutes les parties prenantes. En effet, la confiance est le gage de crédibilité des élections et de l’intégrité des résultats ».

Seul contre tous

Pour Martin Fayulu, la CENI ne veut pas d’un audit externe parce qu’elle craint que les votants fictifs qu’elle aurait enregistrés soient dévoilés. Dans ces conditions, l’opposant persiste et signe : « nous réaffirmons notre position, en l’absence d’un fichier fiable, audité par un organisme indépendant réputé, en présence des délégués des parties prenantes, nous ne déposerons pas nos dossiers de candidature ».

Martin Fayulu entend barrer la route à la CENI dans sa manière de conduire le processus électoral, en prenant appui sur le peuple congolais qu’il appelle à se mobiliser. Pour y parvenir, il compte user de l’article 64 de la Constitution de la RDC qui stipule que les Congolais ont l’obligation de faire échec à toute forme de dictature d’où qu’elle vienne. La vraie question qui se pose, dès cet instant, est de savoir de quelle marge de manœuvre dispose l’opposant. Surtout qu’il s’engage dans un combat solitaire, ses autres collègues opposants étant décidés à aller aux élections malgré tout. À 72 heures de la clôture des dépôts de dossiers de candidatures pour les Législatives, on peut estimer que l’ECiDé est hors course. Reste la Présidentielle.

