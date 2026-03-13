Opa, l’étoile montante béninoise sacrée au Prix Découvertes RFI 2026

L’artiste béninois Opa a remporté l’édition 2026 du Prix Découvertes RFI, l’un des concours musicaux les plus prestigieux dédiés aux talents émergents africains. Originaire de Bohicon, le chanteur s’est imposé grâce à son univers musical mêlant afrobeat, soul et influences traditionnelles béninoises.

La musique béninoise vient de franchir une étape historique sur la scène internationale. L’artiste béninois Opa a été désigné lauréat du Prix Découvertes RFI 2026, l’un des concours les plus prestigieux consacrés aux talents émergents du continent africain. Cette distinction récompense chaque année un artiste dont le potentiel artistique et l’originalité musicale séduisent à la fois le public et un jury de professionnels.

Pour le Bénin, cette consécration représente un moment important. Jusqu’ici, plusieurs artistes du pays avaient atteint les phases finales du concours sans parvenir à remporter le trophée. Avec Opa, la scène musicale béninoise décroche enfin cette reconnaissance internationale.

Une victoire obtenue face à une forte concurrence

Le verdict du jury est tombé après plusieurs semaines de compétition et un vote combiné entre les internautes et les membres du jury, présidé cette année par le rappeur français MC Solaar. L’artiste béninois s’est imposé face à plusieurs finalistes venus de différents pays africains.

Deux artistes béninois figuraient d’ailleurs parmi les finalistes de cette édition, preuve du dynamisme de la scène musicale du pays. Mais c’est finalement Opa qui a remporté les suffrages grâce à son univers musical singulier et à ses performances remarquées.

Le chanteur a notamment séduit le jury avec son titre « Che Che Che », un morceau inspiré des codes de la séduction à la béninoise et mêlant afrobeat et influences traditionnelles.

À l’annonce de sa victoire, l’artiste s’est dit profondément ému, évoquant « l’aboutissement de tout un parcours » après plusieurs années de travail et de persévérance.

Un artiste originaire de Bohicon

Opa, de son vrai nom Tossou Paoli, est originaire de Bohicon, une ville située au centre du Bénin. Il s’est progressivement imposé comme l’une des voix les plus prometteuses de la nouvelle génération musicale béninoise.

Révélé au grand public grâce au titre « Yélian », il développe une musique qui mélange afrobeat, soul, jazz et sonorités traditionnelles béninoises. Cette identité musicale hybride lui permet de toucher un public varié, au-delà des frontières du pays.

Opa chante dans plusieurs langues, notamment en fon, français et anglais, ce qui contribue à élargir son audience. Sa voix douce et expressive ainsi que son univers artistique très personnel lui ont permis de se faire remarquer par plusieurs figures reconnues de la scène musicale africaine.

Une carrière déjà bien lancée

Avant cette consécration internationale, Opa avait déjà posé plusieurs jalons importants dans sa carrière. En 2024, il publie son premier EP intitulé « Goslow », composé de quatre titres.

L’année suivante, il confirme son ascension avec « Afrocharm », un nouveau projet musical qui explore les thèmes de l’émotion, de la séduction et de l’identité afro-contemporaine.

Ses performances scéniques et ses collaborations avec d’autres artistes africains lui permettent également d’élargir son rayonnement. Soutenu par le label Vip Tribe, il s’est produit sur plusieurs scènes, notamment lors d’événements culturels au Bénin et dans d’autres pays africains.

Une reconnaissance internationale pour la musique béninoise

Créé en 1981 par Radio France Internationale, le Prix Découvertes RFI vise à révéler les nouveaux talents de la musique africaine et caribéenne. Le lauréat bénéficie d’un accompagnement professionnel, d’une large promotion médiatique et d’une tournée internationale.

Au fil des décennies, ce concours a révélé plusieurs artistes devenus aujourd’hui des figures majeures de la musique africaine, comme Tiken Jah Fakoly, Rokia Traoré, Didier Awadi ou Amadou et Mariam.

Avec la victoire d’Opa, la musique béninoise s’inscrit désormais dans cette prestigieuse liste. Pour de nombreux observateurs, cette distinction pourrait contribuer à renforcer la visibilité des artistes béninois sur la scène africaine et internationale.

Une nouvelle étape pour l’artiste

Cette récompense marque une étape importante dans la carrière d’Opa, qui voit désormais s’ouvrir de nouvelles perspectives artistiques. Le chanteur devrait bénéficier d’une exposition médiatique accrue et d’opportunités de collaborations internationales.

Pour le public béninois, cette victoire est aussi un motif de fierté. Elle confirme la vitalité d’une scène musicale en pleine évolution, portée par une nouvelle génération d’artistes qui mêlent traditions africaines et sonorités contemporaines.

Le parcours d’Opa illustre ainsi la montée en puissance de la musique béninoise sur la scène africaine, et peut-être, bientôt, sur les grandes scènes du monde.