Didier Awadi sur la Côte d’Ivoire: « Alassane Ouattara a été très mal élu »

Invité à l’émission Soir D’info, sur la TFM, ce mardi soir, à 20h35, le musicien auteur compositeur sénégalais, Didier Awadi, interpellé sur la situation en Côte d’Ivoire et un peu partout en Afrique a révélé que le chef de l’Etat ivoirien « Alassane Ouattara a été très mal élu ».



Musicien engagé, artisan du changement démocratique au Sénégal, le chanteur Didier Awadi était l’invité de la chaine de télévision TFM, ce mardi 1er septembre 2020, à 22H35 heures françaises. Interpellé sur les questions d’actualité, notamment la crise au Mali, en Guinée et en Côte d’Ivoire, le musicien a directement interpellé la Communauté Economique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). « Ils doivent prendre leur responsabilités », a mis en garde Awadi.

« Ils sont intervenus en Gambie pour faire partir Yahya Jammeh, ils doivent en faire autant en Guinée. La CEDEAO doit intervenir en Guinée pour dire à Alpha Condé d’arrêter. Il ne faut pas qu’on nous dise qu’il y a exception. Il n’y a aucune exception. Ce qui est valable en Gambie s’agissant du respect de la Constitution et de la démocratie tout court, l’est en Guinée. Donc, il est grand temps que le CEDEAO prenne ses responsabilités et demande à Alpha Condé de revenir à la raison ».

A la question de savoir si jamais la situation en Guinée ou en Côte d’Ivoire, avec un chef d’Etat qui se présente pour un troisième mandat contre la volonté de son peuple et à l’encontre de la Constitution, se présentait au Sénégal, la réponse de Didier Awadi est sans appel. « J’userai, dans ce cas, de mon droit d’ingérence. Et je le dis ici, il faut que chacun, à son niveau personnel, agisse », a-t-il confié.

Pour Didier Awadi, « ce qui se passe en Côte d’Ivoire comme en Guinée ne sent pas bon. Car, c’est sûr qu’à la fin il y aura du sang… Je ne vais pas entrer dans les détails, car, il y a à dire et à redire. On ne finira jamais. Ce que je peux dire est que le Président Alassane Ouattara a été mal élu », a insisté le musicien auteur d’un duo avec Tiken Jah Fakoly. Il enfonce : « Ah oui, il a été très mal élu. Encore une fois, je ne vais pas entrer dans les détails « .

Interpellé sur la situation au Mali où, face à la résistance du Président Ibrahim Boubacar Keita qui n’a pas voulu écouter l’appel de son peuple à démissionner, et qui a été contraint à la démission par l’armée, Didier Awadi indique que « c’est comme le Coronavirus. Maintenant que le Mali a été atteint, les autres pays risquent aussi d’accueillir la maladie ».