Fête de la musique 2025 au Bénin : de multiples artistes à l’honneur!

C’est dans la grande salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou que le Ministère de la Culture, du Tourisme et des Arts du Bénin offrait le samedi 21 juin, à l’occasion de la Fête de la Musique, un concert gratuit exceptionnel pour mettre à l’honneur pendant quatre heures toute une série d’artistes béninois qui ont fait vibrer et danser un public déchaîné…

Belmonde Z, SOMISSOU, Doguissimi, TGang le technicien, Petit Miguelito, Sessimè, Nikanor, Don Metok, BOBO WÊ, VANO BABY, AKONHOUN DÉLIDJI, C-MIEL, DAYO, ADEC ALIGBON, BRICETTE, MEDDY DOUMBOUYA, SABIRATH, AFAFA, RICH’SAVI et Fanny Senan étaient au RDV pour un spectacle marathon d’une très haute tenue musicale! Il y en avait pour tous les genres et toutes les générations, avec une place d’honneur réservée aussi à de jeunes étoiles montantes de la scène béninoise auxquelles le public réserva un accueil digne de leur talent, dans une atmosphère de plus en plus échauffée et entraînante.

Une flopée d’artistes de talent donc, dont aucun ne déparait, et où tous partageaient une même énergie joyeuse, offrant au public béninois le meilleur de leur création, avec une générosité et une chaleur à laquelle répondait l’enthousiasme de la salle, souvent debout pour accompagner les performances des musiciens.

On remarquait au beau milieu des spectateurs et au centre de la salle, le Ministre de la Culture, du Tourisme et des Arts, Jean-Michel Babalola Abimbola, entre son épouse et son directeur de cabinet, le Dr Jacques Aguia Daho, eux-aussi portés par le rythme et l’ambiance de cette fête inventée en 1982 par l’iconique Ministre de la Culture français Jack Lang, et célébrée désormais sur les cinq continents le 21 juin de chaque année…

Il faut noter que le Bénin a innové cette année en multipliant les sites de concerts gratuits : Du 20 au 22 juin 2025, la Fête de la Musique a concerné quatre grandes scènes installées à Cotonou, Porto-Novo, Bohicon et Parakou, qui ont servi de creuset d’expression à des artistes de tous horizons, dans une ambiance de parfaite communion entre les créateurs et le public.

Une soirée à la fois festive et inaugurale, puisqu’elle se poursuit cette été par les Nuits Artistiques et Culturelles de Cotonou, une autre institution créée en décembre 2021 à l’initiative du Président Patrice Talon! Placée cette année au début de l’été, cette édition s’inscrit dans une nouvelle dynamique qui entend favoriser l’expression des initiatives privées, dans un esprit de complémentarité plutôt que de concurrence. Le changement du calendrier permet ainsi aux promoteurs indépendants d’avoir une plus grande marge de programmation de leurs événements culturels en fin d’année.

Un beau coup d’envoi pour les Nuits Artistiques et Culturelles de Cotonou

Depuis leur création, les NACC s’imposent comme une opportunité de valorisation des expressions artistiques béninoises. Théâtre, Musique, Slam, Danse, Humour, Arts visuels, et même Cirque en 2025… Tous les univers de la scène contemporaine s’y rencontrent dans une ambiance créative. Cette édition entend poursuivre cet élan, avec une programmation enrichie, mettant en relief les talents confirmés autant que les figures montantes du paysage artistique béninois. Une chance pour les nouveaux talents comme pour les artistes confirmés!