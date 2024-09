Nabil Ayouch et le Maroc visent l’Oscar avec « Everybody Loves Touda »

Le cinéma marocain frappe aux portes d’Hollywood avec « Everybody Loves Touda » de Nabil Ayouch, choisi pour représenter le pays aux Oscars 2025. Ce drame musical, porté par l’intense Nisrin Erradi, raconte le combat d’une femme pour devenir Cheikha, chanteuse traditionnelle respectée. Entre critique sociale et célébration culturelle, le film de Ayouch, déjà acclamé à Cannes, espère marquer l’histoire en devenant le premier long-métrage marocain nommé aux Oscars.

Le film « Everybody Loves Touda », réalisé par Nabil Ayouch, a été officiellement sélectionné pour représenter le Maroc à la prochaine édition des Oscars, dans la catégorie du meilleur film international. Le Centre cinématographique marocain (CCM) a annoncé cette nouvelle le jeudi 5 septembre, confirmant ainsi le choix d’une œuvre qui explore des thématiques puissantes et universelles à travers une plongée vibrante dans la culture marocaine.

Présenté en avant-première dans la prestigieuse section Cannes Première lors du Festival de Cannes 2024, « Everybody Loves Touda » raconte l’histoire d’une femme, Touda, qui rêve de devenir Cheikha, une chanteuse traditionnelle marocaine. Le film, produit par plusieurs sociétés internationales, dont Ali n’ Productions (Maroc), Les Films du Nouveau Monde (France), et SnowGlobe Film (Danemark), sortira en salles en France le 18 décembre sous la bannière d’Ad Vitam.

Nabil Ayouch, un habitué des Oscars

Cette sélection pour les Oscars marque la sixième fois que Nabil Ayouch est choisi pour représenter le Maroc dans cette prestigieuse compétition. Ses films précédents, tels que « Mektoub » (1999), « Ali Zaoua, prince de la rue » (2000), « Les Chevaux de Dieu » (2014), « Razzia » (2018) et « Haut et Fort » (2022), ont tous marqué le paysage cinématographique marocain et international. En 2023, le film marocain « La Mère de tous les mensonges » d’Asmae El Moudir avait atteint la shortlist des Oscars, sans toutefois être nommé. Cette année, Nabil Ayouch espère franchir une nouvelle étape en emmenant son film jusqu’à la cérémonie des Oscars 2025, qui se tiendra le 2 mars.

Une œuvre saluée sur la scène internationale

« Everybody Loves Touda » a fait forte impression lors de sa première projection au Festival de Cannes. Le film dépeint le combat de Touda, une femme indépendante qui rêve de briser les chaînes imposées par une société marocaine patriarcale. Mère célibataire, elle chante dans des bars et des mariages pour subvenir aux besoins de son fils, tout en luttant pour se faire un nom en tant que Cheikha, une chanteuse respectée de la tradition marocaine. Le film est porté par la performance exceptionnelle de Nisrin Erradi, vue aussi dans Reines de Yasmine Benkiran, qui incarne Touda avec intensité et émotion.

La musique joue un rôle central dans le film, avec des mélodies envoûtantes qui accompagnent le parcours de Touda et soulignent ses luttes intérieures. La bande-son mêle des chants traditionnels marocains à des compositions modernes, renforçant ainsi l’ancrage culturel du film tout en lui donnant une dimension universelle.

Un cinéma engagé

Nabil Ayouch est reconnu pour son cinéma audacieux et engagé, qui aborde des sujets difficiles avec une grande sensibilité. De « Much Loved », qui traitait de la prostitution à Marrakech et avait été interdit de projection au Maroc, à « Ali Zaoua », qui relatait la vie des enfants des rues de Casablanca, Ayouch n’a jamais hésité à se confronter à des sujets tabous. Avec « Everybody Loves Touda », il brosse à nouveau le portrait d’une femme qui défie les conventions et refuse de se soumettre aux diktats d’une société patriarcale.

En décrivant le quotidien difficile de Touda, Nabil Ayouch met en lumière la résilience des femmes dans une société qui les contraint à des rôles subordonnés. Le film célèbre non seulement la force et la détermination de Touda, mais aussi la richesse de la culture marocaine, à travers la musique, la danse et les traditions.

Après son passage remarqué à Cannes, « Everybody Loves Touda » a également été projeté au Festival du Film Francophone d’Angoulême en août, où il a une nouvelle fois captivé le public. Ce succès international souligne la portée universelle du film et ses chances d’être reconnu par l’Académie des Oscars. Avec des thèmes tels que la liberté, la résilience et la quête d’identité, « Everybody Loves Touda » se démarque comme une œuvre puissante et inspirante.

En route pour les Oscars

La compétition pour les Oscars 2025 s’annonce intense. La date limite pour soumettre les candidatures à l’Académie est fixée au 2 octobre, et la shortlist sera dévoilée le 17 décembre. Le Maroc mise donc sur la force narrative et visuelle de « Everybody Loves Touda » pour séduire l’Académie et espère que cette œuvre marquera une nouvelle étape dans l’histoire du cinéma marocain.

En attendant, le public international pourra découvrir le film en salles à partir de décembre 2024, et savourer la performance inoubliable de Nisrin Erradi dans ce récit vibrant de courage et d’espoir.