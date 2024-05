L’Histoire de Souleymane fait pleurer le public de Cannes

L’Histoire de Souleymane, le dernier film du réalisateur français Boris Lojkine, a été projeté au Certain Regard du Festival de Cannes 2024. Ce drame poignant raconte l’histoire de Souleymane, un jeune homme qui fuit son pays déchiré par la guerre pour trouver refuge en France.

Le film suit Souleymane, réfugié guinéen, dans son quotidien de livreur de repas à vélo dans les rues de Paris. Alors qu’il sillonne la ville, il répète inlassablement l’histoire qu’il compte raconter lors de son entretien de demande d’asile. Cet entretien représente pour lui l’espoir d’une nouvelle vie. D’une vie où il pourra enfin être en sécurité et construire un avenir.

Un portrait sensible et réaliste

Lojkine dresse un portrait sensible et réaliste de la vie des demandeurs d’asile, souvent confrontés à des obstacles administratifs complexes et à l’incertitude quant à leur avenir. Le film met en lumière les préjugés et la discrimination auxquels ils sont souvent confrontés.

Le réalisateur utilise une caméra immersive qui suit Souleymane dans ses déplacements, capturant la réalité brute de son quotidien. Cette approche permet au spectateur de se plonger dans la peau du personnage et de ressentir ses émotions. Une réussite magistrale à en juger par les réactions du public de Cannes aujourd’hui lors de la projection du film, dans la catégorie un Certain Regard. Beaucoup de larmes et des longs applaudissements.

Abou Sangare livre une performance remarquable

Abou Sangare, qui incarne Souleymane, livre une performance remarquable. Un rôle qu’il connait parfaitement. Sans papier vivant en France depuis six ans, il travaille dans un garage à Amiens et vient de se voir refuser sa régularisation ! Pourtant, il parvient à exprimer la complexité des émotions de son personnage, sa peur, son espoir, sa colère et sa frustration.

L’Histoire de Souleymane est un film bouleversant qui ne laisse pas indifférent. Il invite à réfléchir à la situation des réfugiés en France. Le film a été salué par la critique pour son réalisme, son humanité et son message important. Il fait désormais parti des favoris pour recevoir le Prix du Jury du Certain Regard à Cannes.

Le précédent film de Boris Lojkine, réalisé en 2019, rendait hommage à la photoreporter Camille Lepage, tuée en 2014 en Centrafrique.

Voici quelques informations supplémentaires sur le film:

Date de sortie prévue : 27 novembre 2024 (France)

Durée: 1h 33m

Genre: Drame

Réalisateur: Boris Lojkine

Acteurs: Abou Sangare, Nina Meurisse, Alpha Oumar Sow

Pays d’origine: France