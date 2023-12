Deux films de réalisatrices du Maghreb dans la Short List des Oscars 2024

The Mother of All Lies (La mère de tous les mensonges) d’Asmae El Moudir (Maroc) et Four Daughters (Les Filles d’Olfa) de Kaouther Ben Hania (Tunisie), font partie de la shortliste des 15 films retenus aux Oscars 2024, dans la catégorie du meilleur film international. C’est ce que vient d’annoncer l’Académie américaine. Une consécration pour deux grandes réalisatrices africaines.

The Mother of All Lies d’Asmae El Moudir est un film qui explore les complexités de l’identité et de la famille. La talentueuse cinéaste marocaine a déjà été récompensée à Cannes où son film, La mère de tous les mensonges en français, a obtenu le prix de la mise en scène dans la catégorie Un Certain Regard. Sorti en 2023, ce documentaire explore les thèmes de l’identité, de la famille et des secrets enfouis. Avec une approche à la fois délicate et audacieuse, El Moudir parvient à raconter une histoire personnelle qui résonne universellement.

Le film débute par une révélation choquante : Asmae El Moudir découvre que l’histoire de sa naissance, telle qu’elle lui a été racontée toute sa vie, est un mensonge. Puis ce voyage introspectif l’emmène dans une quête de vérité, la poussant à questionner sa famille et à fouiller dans son passé.

Des questions universelles sur les femmes

À travers son histoire personnelle, Asmae El Moudir aborde des questions universelles sur la nature de la vérité, la construction de l’identité et l’impact des secrets familiaux. Il soulève également des questions sur la culture et la société marocaines, notamment en ce qui concerne les attentes envers les femmes et la gestion des apparences sociales.

Deux grands films pour deux femmes de talent aux Oscars 2024

Les Filles d’Olfa / Four Daughters de la cinéaste tunisienne Kaouther Ben Hania est un film hybride. C’est l’histoire d’une mère dont deux des quatre filles ont rejoint l’organisation État islamique. Mais surtout, avec des acteurs et des protagonistes réels, entre fiction et documentaire. Un film qui avait choqué sur la Croisette, lors du Festival de Cannes.

Avec « Les Filles d’Olfa / Four Daughters », Kaouther Ben Hania offre un récit captivant et profondément humain qui résonne bien au-delà des frontières de la Tunisie. Le film est une célébration de la féminité, de la force et de la solidarité, dépeignant avec brio la complexité des expériences féminines. C’est une œuvre cinématographique essentielle qui enrichit le paysage du cinéma arabe et international par sa perspective unique et sa voix puissante.