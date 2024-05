Reines : Un road-movie marocain poignant et subversif

Reines, premier long métrage de la réalisatrice marocaine Yasmine Benkiran, marque un tournant dans le cinéma marocain. Le film sort aujourd’hui dans les salles en France. L’histoire, teintée d’humour et de fantastique, nous embarque à bord d’un camion, sur les routes de l’Atlas, aux côtés de trois femmes en cavale.

Reines suit le destin de trois femmes, Zineb, Inès et Abla, dont les vies se croisent lors d’un road-trip mouvementé à travers le Maroc. Zineb, une ancienne détenue en cavale pour retrouver sa fille, prend en otage Inès, conductrice de camion. Au fil du voyage, elles se lient d’amitié avec Abla, une prostituée transgenre, et ensemble, elles se lancent dans une quête de liberté et de rédemption. Le film marocain sort ce 15 mai 2024 dans les salles en France.

Un film porté par des personnages féminins forts et complexes

Reines se distingue par son portrait audacieux et sans concession de personnages féminins. Zineb, Inès et Abla sont des femmes brisées par la vie, mais qui refusent de se soumettre à leur destin. Elles sont complexes, imparfaites, mais profondément attachantes. Leur relation, qui se construit au fil du voyage, est au cœur du film et constitue l’une de ses plus grandes forces.

Le road-trip des trois protagonistes est l’occasion d’explorer des paysages marocains somptueux, mais aussi de s’interroger sur des thématiques sociales importantes telles que la place des femmes dans la société marocaine, la violence conjugale, la prostitution et la transphobie.

Un film qui marque le cinéma marocain

Reines a été salué par la critique au Maroc pour son regard original et percutant sur la société. Le film a également rencontré un succès public au Maroc et à l’étranger. Il a notamment été sélectionné dans plusieurs festivals internationaux, dont la Semaine de la critique du Festival de Venise et le Festival international du film de Marrakech.

Yasmine Benkiran explique : « Ce que je voulais, au départ, c’était construire une histoire autour de trois femmes au volant d’un camion. J’ai grandi au Maroc, et les gros camions hyper customisés qui traversent le pays, ils sont nombreux là-bas, m’ont toujours fascinée ». Cette fascination pour les camions, habituellement associés au masculin, devient un moyen de redéfinir la représentation des femmes arabes dans le cinéma.

Un film politique et rock

En parlant de son approche, Benkiran ajoute : « C’est un film politique, en tout cas, car il propose des choses un peu rock, qui donnent un coup de vieux supplémentaire aux vieux mecs ! » Une affirmation qui souligne l’intention subversive du film, qui défie les normes traditionnelles et propose une vision audacieuse et rafraîchissante de la femme arabe.

Reines est un film important qui bouscule les codes du cinéma marocain et donne une voix à des personnages féminins souvent marginalisés. C’est un film poignant, subversif et nécessaire qui mérite d’être vu.

Informations supplémentaires sur le film :

Date de sortie : 17 mai 2023

Durée : 1h23

Genre : Drame, Road-movie

Réalisatrice : Yasmine Benkiran

Actrices : Nisrin Erradi, Nisrine Benchara, Rayhane Guaran

Pays de production : Maroc, France, Belgique, Pays-Bas